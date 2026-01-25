Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia. Polityka zapytamy m.in. o decyzję resortu zdrowia dot. likwidacji oddziałów położniczych. Czy planowane punkty porodowe z dyżurującą położną to bezpieczne rozwiązanie? Jaka będzie obsada w tzw. pokoju rodzeń? Co z kobietami, które mają wyznaczony termin porodu, a oddział będzie zlikwidowany?

Bartosz Arłukowicz / Michał Dukaczewski / RMF FM

Z Bartoszem Arłukowiczem porozmawiamy również o "ustawie antyalkoholowej", którą obecnie zajmuje się Sejm. Jakie są szanse na uchwalenie nowego prawa?

Parlament Europejski poparł wniosek o skierowanie umowy handlowej z krajami Mercosuru do TSUE, aby sprawdzić zgodność porozumienia z traktatami unijnymi. Czy w ten sposób uda zatrzymać się ratyfikację umowy?

Dwie ministry z rządu Donalda Tuska uczestniczyły w próbie storpedowania wyborów na nowego przewodniczącego ugrupowania po to, aby władzę w Polsce 2050 zachował Szymon Hołownia. Czy konflikt w ugrupowaniu może doprowadzić do rozpadu koalicji rządowej?

