"To jest sygnał, że jest o czym rozmawiać, że są punkty styczne, ale nie spodziewałbym się, że już teraz nastąpi przełom"- powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Bartosz Cichocki. Były ambasador Polski w Kijowie był pytany o zapowiadaną rozmowę Trump - Putin, do której ma dojść we wtorek. "Ukraińcy po awanturze w Gabinecie Owalnym poczuli się rozczarowani Trumpem. Uświadomili siebie, że warunki, które zostaną położone na stole, nie będą takie, jak marzyli"- dodał gość Piotra Salaka.