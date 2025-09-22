Generała Mirosława Bodnara zapytamy w Porannej rozmowie w RMF FM o to, czym - i czy w ogóle - należy zestrzeliwać rosyjskie drony, a także jak wygląda dowodzenie żołnierzami, którzy są operatorami bezzałogowców. Czy w Polsce powinna powstać aplikacja, poprzez którą można byłoby zgłaszać drony i czy są one trudne w obsłudze? O to wszystko Tomasz Terlikowski zapyta polskiego dowódcę wojsk bezzałogowych systemów uzbrojenia.

Gen. Mirosław Bodnar / Albert Zawada / PAP

Porozmawiamy też o formularzu, jaki MON ma wkrótce opublikować dla firm oferujących systemy bezzałogowe oraz środki do ich zwalczania. Co będzie zawierał? Ile pieniędzy chcemy przeznaczyć na te zakupy? Jak długo w Polsce będzie powstawał system antydronowy?

Zapytamy też, ilu żołnierzy powinno być oddelegowanych do obsługi i zwalczania dronów oraz jak długo trwa takie szkolenie i czy każdy może zostać operatorem bezzałogowca?

