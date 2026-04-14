Czy premier Donald Tusk zaproponował Polskiemu Stronnictwu Ludowemu i Nowej Lewicy start ze wspólnej listy w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych? Czy PSL będzie walczyło samodzielnie o głosy wyborców? A może postawi na koalicję z nowym ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego? Na te i inne pytania odpowie Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy!

Marek Sawicki będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM / Mikołaj Poruszek / PAP

PSL przedstawiło projekt ustawy, który zakłada zwiększanie kwoty wolnej od podatku tak, by po trzech latach wynosiła ona 60 tysięcy złotych. Czy ludowcy mają przychylność premiera Donalda Tuska i ministra finansów Andrzeja Domańskiego, czy działają na własną rękę? Czy PSL wyręcza Koalicję Obywatelską w realizacji jej obietnic wyborczych?

Kolejny projekt ustawy autorstwa PSL i Federacji Przedsiębiorców Polskich zakłada m.in. nową koordynację szpitali poprzez wprowadzenie tzw. szpitali wiodących, zmianę zasad waloryzacji wynagrodzeń lekarzy czy wprowadzenie ulgi zdrowotnej w PIT. Co na to koalicjanci i Ministerstwo Zdrowia?

Jak PSL zagłosuje w sprawie wotum nieufności dla minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski? Czy okaże się lojalnym koalicjantem? Jak ocenia działania szefowej resortu?

Zapytamy także o to, czy prezydent chce być głosem rolników i odbiera PSL-owi elektorat. Karol Nawrocki przesłał rządowi gotowy projekt skargi do TSUE w sprawie Mercosur i przedstawił projekt ustawy, który ma chronić rolników przed pozwami sąsiadów, skarżących się na uciążliwości związane z produkcją rolną.

Zapytamy także o skandaliczne zachowanie posła Konfederacji Konrada Berkowicza w Sejmie. To tylko niektóre tematy, które poruszymy w rozmowie z Markiem Sawickim z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

