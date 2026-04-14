Czy premier Donald Tusk zaproponował Polskiemu Stronnictwu Ludowemu i Nowej Lewicy start ze wspólnej listy w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych? Czy PSL będzie walczyło samodzielnie o głosy wyborców? A może postawi na koalicję z nowym ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego? Na te i inne pytania odpowie Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy!
PSL przedstawiło projekt ustawy, który zakłada zwiększanie kwoty wolnej od podatku tak, by po trzech latach wynosiła ona 60 tysięcy złotych. Czy ludowcy mają przychylność premiera Donalda Tuska i ministra finansów Andrzeja Domańskiego, czy działają na własną rękę? Czy PSL wyręcza Koalicję Obywatelską w realizacji jej obietnic wyborczych?
Kolejny projekt ustawy autorstwa PSL i Federacji Przedsiębiorców Polskich zakłada m.in. nową koordynację szpitali poprzez wprowadzenie tzw. szpitali wiodących, zmianę zasad waloryzacji wynagrodzeń lekarzy czy wprowadzenie ulgi zdrowotnej w PIT. Co na to koalicjanci i Ministerstwo Zdrowia?
Jak PSL zagłosuje w sprawie wotum nieufności dla minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski? Czy okaże się lojalnym koalicjantem? Jak ocenia działania szefowej resortu?
Zapytamy także o to, czy prezydent chce być głosem rolników i odbiera PSL-owi elektorat. Karol Nawrocki przesłał rządowi gotowy projekt skargi do TSUE w sprawie Mercosur i przedstawił projekt ustawy, który ma chronić rolników przed pozwami sąsiadów, skarżących się na uciążliwości związane z produkcją rolną.
Zapytamy także o skandaliczne zachowanie posła Konfederacji Konrada Berkowicza w Sejmie. To tylko niektóre tematy, które poruszymy w rozmowie z Markiem Sawickim z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
