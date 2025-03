Gościem Tomasza Terlikowskiego w czwartkowej Porannej rozmowie w RMF FM będzie Wojciech Kolarski, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Z przedstawicielem kancelarii prezydenta porozmawiamy m.in. o rozmowach pokojowych dotyczących wojny w Ukrainie. Kijów wyraził gotowość do natychmiastowego 30-dniowego rozejmu.

Wojciech Kolarski / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Wojciecha Kolarskiego zapytamy również o szanse wpisania do konstytucji obowiązkowego poziomu wydatków na obronność na poziomie 4 proc. PKB.

W Porannej rozmowie w RMF FM padnie też pytanie o porozumienie w sprawie nominacji ambasadorskich.

