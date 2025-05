"Będziemy zabiegać o każdy głos każdego Polaka" - tak o kampanii wyborczej Karola Nawrockiego mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł PiS Marcin Przydacz. Przyznawał równocześnie, że partia ma wewnętrzne sondaże dotyczące II tury wyborów. "Jestem dość optymistyczny" - stwierdził. Gość Tomasza Terlikowskiego komentował też transfer Jacka Siewiery. Były szef BBN będzie doradcą społecznym Rafała Trzaskowskiego. Przydacz twierdzi, że nie jest tą decyzją zaskoczony.

W duchu pracowitości będziemy chcieli zabiegać o każdy głos każdego Polaka. Na pewno nie mamy w sobie takiej zuchwałości jak sztab Rafała Trzaskowskiego - tak o ostatnich dniach kampanii Karola Nawrockiego mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz. Nie witamy się z gąską, choć wiadomo, że jesteśmy dużo bliżej. Mam duże przekonanie, że jest szansa, żebyśmy wygrali te wybory, tylko trzeba się zmobilizować, żeby nie dopuścić Rafała Trzaskowskiego do bycia prezydentem Polski. Wszyscy, byle nie Trzaskowski - stwierdził poseł PiS.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że partia ma wewnętrzne sondaże dotyczące poparcia dla Nawrockiego. Jestem dość optymistyczny, gdy patrzę na te sondaże. To nie jest tak, że tam jest wszystko przesądzone, trzeba się aktywizować - zaznaczył.

"Nie jestem zaskoczony decyzją Jacka Siewiery"

W Porannej rozmowie w RMF FM padło też pytanie o nagły transfer Jacka Siewiery. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, swego czasu bliski współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy, zdecydował, że zostanie doradcą społecznym Rafała Trzaskowskiego.

Nie jestem zaskoczony decyzją Jacka Siewiery. Poznałem go w 2021 r. jako lekarza w Kancelarii Prezydenta, widziałem jego drogę dryfowania ku liberalnym poglądom, ku mainstreamowi Trzeciej Drogi - stwierdził Przydacz. Myślę, że efektem jego postawy był fakt, że przestał pełnić rolę szefa BBN. Był coraz bliżej drugiej strony barykady politycznej - zaznaczył.

Według Przydacza decyzja Siewiery nie wpłynie znacząco na wynik wyborów. Gość Tomasza Terlikowskiego stwierdził, że były szef BBN nie przekona do siebie np. wyborców Konfederacji.

"Hołownia i Biejat padli plackiem przed Tuskiem"

Marcin Przydacz zauważył w Porannej rozmowie w RMF FM, że jednym z ważniejszych rozgrywających po I turze wyborów prezydenckich jest Sławomir Mentzen. Mentzen i Braun starają się grać w jakąś politykę, Hołownia i Biejat złożyli już broń, padli plackiem przed Donaldem Tuskiem - ocenił poseł PiS.

Jego zdaniem Adrian Zandberg gra lepszą grę, bo jego kampania nie koncentrowała się wokół spraw tylko ideologicznych, ale głównie wokół spraw społecznych, infrastrukturalnych, gospodarczych. Przydacz zaznaczył, że te sprawy są istotne także dla niego. Zadeklarował, że przed II turą PiS będzie zabiegać o każdego wyborcę, m.in. o wyborców Zandberga.

Ukraina w NATO? "Nie ma warunków"

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa także o jego stanowisko ws. wejścia Ukrainy do NATO. Zdaniem Przydacza, dzisiaj nie ma warunków do tego, by Ukraina weszła do NATO, to by teraz oznaczało, że NATO weszłoby do wojny.

Ukraina musi zacząć zabiegać o to, by Polska chciała ją popierać w tym aspekcie. Wielu Polaków jest rozczarowanych tym, jaką dwustronną politykę prowadziła Ukraina wobec Polski w ostatnich latach - ocenił Przydacz.

Zrobiliśmy bardzo dużo dla Ukrainy. Gdyby Ukraina odblokowała w pełni kwestie ekshumacyjne, gdyby rozliczyła się z kwestią Wołynia, gdyby zwróciła katolikom lwowskim kościół Marii Magdaleny - być może także Konfederaci, Mentzen, Bosak, by powiedzieli, że Ukraina zmieniła swoją postawę - dodał.

Przydacz prezesem PiS?

W Porannej rozmowie w RMF FM pojawiły się też pytania od słuchaczy. Pani Kasia z Ostródy chciała wiedzieć, czy Karol Nawrocki zawetuje dopłaty do kredytów mieszkaniowych. Uważamy, że to, co jest ważne w polityce mieszkaniowej, to zwiększenie podaży mieszkań. Co do weta - wszystko będzie zależało od tego, jak ten program będzie wyglądał. Natomiast program tylko takich dopłat, żeby niektórzy mieli jeszcze więcej mieszkań, to na takie rozwiązanie się nie zgodzi - odpowiedział Przydacz.

Drugie pytanie pana Artura z Włocławka dotyczyło tego, czy Przydacz chciałby zostać prezesem PiS w przypadku odejścia Jarosława Kaczyńskiego. Gość Porannej rozmowy w RMF FM zapewnił, że nie chciałby być prezesem, ale chciałby pracować dla państwa polskiego. Jak twierdzi, nie ma w sobie takiej zuchwałości. Jego zdaniem Jarosław Kaczyński będzie na pewno startował w najbliższych wyborach na prezesa partii, ale gdy kiedyś sam zdecyduje się odejść, to decyzję o tym, kto zostanie prezesem, podejmie Kongres Partii.

Przydacz podkreślał, że PiS chce wygrać następne wybory parlamentarne i wrócić do władzy. Według niego I tura wyborów pokazała, że Polacy nie chcą rządu Donalda Tuska.

