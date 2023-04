„Do wyborów czasu jest tak niewiele, że ta komisja się nie zdąży rozkręcić, ale temat jest na tyle ważny, że warto ją powołać. Kto broi, ten się boi. My się nie obawiamy, badania tej komisji obejmą też nasze rządy” – zaznaczył Tadeusz Cymański w Porannej rozmowie w RMF FM, pytany o powody powołania sejmowej komisji weryfikacyjnej ds. wpływów rosyjskich w Polsce. Czy ma to być sposób na pokonanie Donalda Tuska? Gość Roberta Mazurka dodał, że w zaczynającej się kampanii wyborczej wszystkie chwyty są dozwolone.

Robert Mazurek zapytał swojego gościa w Porannej rozmowie w RMF FM, czy wprowadzony w sobotę zakaz importu ukraińskiego zboża i żywności do Polski jest sposobem Prawa i Sprawiedliwości na walkę z Konfederacją. Pojawia się wiele głosów, że taka decyzja nie jest podyktowana względami gospodarczymi, a politycznymi - PiS obawia się, że Konfederacja może odebrać im prawicowych wyborców. Sytuacja jest trudna i skomplikowana. Wątek Konfederacji i względów politycznych nie ma tutaj znaczenia - odpowiedział Tadeusz Cymański, poseł klubu PiS.

Skala protestów, nie tylko u nas, w Bułgarii, w Słowacji, daje nam podstawy do podjęcia radykalnej decyzji. W Ukrainie jest front wojenny, a u nas jest front ze zbożem. Ta decyzja jest radykalna, ale zrozumiała - dodał gość w RMF FM pytany, dlaczego zamiast zakazu nie został wprowadzony system kaucyjny, zapowiadany jeszcze w piątek przez ministra rolnictwa, Roberta Telusa.

Dopytywany przez Roberta Mazurka, czy ta decyzja nie była decyzją polityczną, odpowiedział: W tym roku wszystko jest polityką. Jan Paweł II jest polityką, leżący na OIOM-ie mąż pani marszałek Witek jest polityką - wyliczał.

Prowadzący rozmowę nawiązał również do powołanej przez Sejm komisji weryfikacyjnej ds. wpływów rosyjskich w Polsce. Czy jej powołanie przez wyborami ma na celu uderzenie w Donalda Tuska? Do wyborów czasu jest tak niewiele, że ta komisja się nie zdąży rozkręcić, ale temat jest na tyle ważny, że warto ją powołać. Kto broi, ten się boi. My się nie obawiamy, badania tej komisji obejmą też nasze rządy - zaznaczył Tadeusz Cymański w RMF FM. Dodał, że to reakcja na sugestie opozycji, że Solidarna Polska jest prorosyjska. Zobaczymy, kto był z ruskami, a kto nie, proszę bardzo! - grzmiał gość w Porannej rozmowie w RMF FM.

Gość Roberta Mazurka dodał, że w rozpoczynającej się kampanii wyborczej "wszystkie chwyty są dozwolone".