​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Z naszym gościem porozmawiamy m.in. o sprawie zatrzymania i wypuszczenia na wolność posła Marcina Romanowskiego. Czy to była kompromitacja wymiaru sprawiedliwości? Co z dalszym rozliczaniem rządów Prawa i Sprawiedliwości, co od miesięcy zapowiadają politycy koalicji rządzącej?