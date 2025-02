"Uważam, że możemy czuć się bezpiecznie" – powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM podsekretarz stanu ds. europejskich Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Członek rządu była pytana m.in. o przewagę Rosji nad krajami UE w przemyśle zbrojeniowym. Sobkowiak-Czarnecka wskazała m.in., że 10 lat temu kwestią obrony zajmowało się w Komisji Europejskiej kilkanaście osób, a dzisiaj jest osobna dyrekcja i komisarz. Jeśli prośby z Ukrainy przekraczają nasze możliwości, mówimy "stop" – mówiła o polskiej polityce rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego.

Uważam, że możemy czuć się bezpiecznie. Faktycznie geopolityka przyspieszyła, ale nie jest tak, że polski rząd się tego nie spodziewał - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM podsekretarz stanu ds. europejskich Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pytana o turbulencje polityczne po objęciu władzy w USA przez Donalda Trumpa.

Rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego przypomniała, że Polska wydaje prawie 5 proc. PKB na obronność. Zapewnienie bezpieczeństwa nie przychodzi ot tak - przekonywała.

Dziennikarz RMF FM przytoczył dane, z których wynika, że Rosjanie produkują 4 razy więcej amunicji niż kraje Wspólnoty. Przez lata nie dbaliśmy o rozwój przemysłu obronnego - przyznała Sobkowiak-Czarnecka. Była dziennikarka dodała, że w UE trwają prace nad programem wsparcia przemysłu wojskowego.

Podsekretarz stanu ds. europejskich pracowała kiedyś w Komisji Europejskiej, gdzie odpowiadała za obronę i kosmos.

Prawie 10 lat temu kwestią obrony zajmowało się w KE kilkanaście osób - wskazała urzędniczka w Porannej rozmowie w RMF FM.

Dzisiaj mamy osobną dyrekcją i osobnego komisarza - dodała.

"Stawiałabym na wiarygodność tego, co dzieje się przy politycznym stole"

Jeśli prośby z Ukrainy przekraczają nasze możliwości, mogą naruszyć bezpieczeństwo Polaków, mówimy "stop" - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

W czwartek jeden z fińskich eurodeputowanych poinformował, że USA chcą wymusić na Europie akceptację kapitulacji Ukrainy. Jeśli w ciągu trzech tygodni nie zaakceptujemy jakiejś ugody, którą Stany wynegocjują z Rosją, Amerykanie wycofają z Europy 100 tys. swoich żołnierzy.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka uważa, że nie jest to wiarygodna informacja.

Kapitulacja Ukrainy będzie de facto kapitulacją Unii Europejskiej i zachodniego świata - powiedziała urzędniczka. Gość RMF FM wskazała także na ostatnią wizytę w Polsce amerykańskiego sekretarza ds. obrony, który zapewniał, że wojskowi USA zostaną nad Wisłą.

Ilu amerykańskich urzędników tyle opinii w kluczowych kwestiach bezpieczeństwa - zdają się udowadniać ostatnie tygodnie.

Ja bym jednak stawiała na wiarygodność tego, co dzieje się przy politycznym stole, a nie tego, co ogłasza się w mediach społecznościowych - wskazała Sobkowiak-Czarnecka.

