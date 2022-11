"PiS zrobi wszystko, żeby ją powołać, zorganizować igrzyska, oderwać uwagę od najważniejszych rzeczy" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, pytany o pomysł PiS dot. powołania komisji weryfikacyjnej ds. polityki energetycznej w latach 2007-2022. "Złożyliśmy wniosek o komisję śledczą. Dobrze się czuje w zamrażarce - został tam włożony przez marszałek Witek. Komisja weryfikacyjna oczywiście niczego nie da. Będzie tylko spektaklem" - dodał. "Mamy swój projekt komisji śledczej. Będziemy czekać, żeby został odmrożony" - zapowiedział gość Roberta Mazurka.

Na korytarzach sejmowych politycy PiS-u mówią: "nie będzie komisji śledczej, dlatego że nie mamy posłów, którzy mogliby ją poprowadzić". To, co będą chcieli robić, to jest spektakl w stylu reprywatyzacji w Warszawie - mówił w RMF FM Grzegorz Schetyna.