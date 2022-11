"Otrzymujemy wsparcie tam, gdzie potrzebujemy i gdzie się go domagaliśmy słusznie. Nagle mówimy: "nie, nie zrobimy tego, ponieważ Niemcy są źli, Niemcom nie ufamy, niby są naszymi sojusznikami, ale traktujemy ich, jakby byli naszymi wrogami". To jest totalnie niespójne" - mówiła w Rozmowie w południe w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, pytana o reakcję polskich władz na niemiecką propozycję dot. przekazania baterii Patriot. "Podważamy naszą pozycję w NATO, nasz przekaz w NATO. Albo chcemy bezpieczeństwa natowskiego, ukraińskiego i naszego, albo go nie chcemy i przedkładamy jakieś ideologiczne względy nad rzecz najważniejszą, jaką dzisiaj jest bezpieczeństwo" - dodała była ambasador RP w Moskwie i przedstawicielka instytutu Strategie 2050.

Wideo youtube Rozmówczyni Rocha Kowalskiego podkreślała, że niemieckie Patrioty nie mogą zostać przekazane Ukrainie. To jest oczywista oczywistość. Władze Polski o tym wiedzą, wszyscy o tym wiedzą. Ukraina nie umiałaby z nich od razu skorzystać. Musiałyby być wraz z niemieckimi żołnierzami - tłumaczyła Pełczyńska-Nałęcz. Ukraina potrzebuje innego wsparcia. Bardzo potrzebuje. Dokładnie wiadomo, jakie to jest wsparcie. Nie mogą to być na ten moment te Patrioty. One mogą trafić na polską granicę wschodnią i zdecydowanie powinny tam trafić - dodała. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pełczyńska-Nałęcz: Albo chcemy bezpieczeństwa, albo przedkładamy ideologiczne względy nad rzecz najważniejszą Była ambasador RP w Moskwie odniosła się do pojawiających się argumentów, że nie istnieją formalne przeszkody, które uniemożliwiałyby przekazanie Patriotów z Niemiec Ukrainie. Nie chodzi o zapisy, tylko o realne możliwości. Te Patrioty stanowią część systemu natowskiego. Jest jasno powiedziane, że mogą trafić wyłącznie na obszar państw NATO - oświadczyła Pełczyńska-Nałęcz. Ze strony polskiej wielokrotnie - i słusznie - była artykułowana potrzeba obrony przeciwpowietrznej na naszym terenie - przypomniała. Jest takie powiedzenie: "Mądry człowiek poszukuje sojuszników, a głupi odrzuca przyjaciół". Jesteśmy częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego - bardzo dobrze, że tak się stało. Nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że ważną częścią sojuszu są Niemcy. Podjęliśmy strategiczną decyzję, że jesteśmy w sojuszu militarnym z Niemcami - mówiła w RMF FM Pełczyńska-Nałęcz. Niemcy popełniają błędy - także w relacji z Ukrainą. Polska może i powinna te błędy wskazywać - sugerowała. Rozmówczyni Rocha Kowalskiego odniosła się do słów wicedyrektorki Ośrodka Studiów Wschodnich Justyny Gotkowskiej, która w Porannej rozmowie w RMF FM stwierdziła , że w polskiej propozycji dot. przekazania niemieckich Patriotów Ukrainie "chodzi o stymulowanie naszych największych sojuszników, żeby wysłali więcej jakościowo lepszego sprzętu wojskowego na Ukrainę - w szczególności w obszarze obrony powietrznej". Patrioty to są systemy najlepsze, które posiadają Niemcy, a których Niemcy (ani żaden inny sojusznik) na Ukrainę jeszcze nie wysłały - tłumaczyła ekspertka OSW. Jeżeli chcemy - skutecznie stymulować Niemców, żeby dawali lepszą broń, bardziej zawansowaną, dawali więcej, szybciej i nie stawiali dodatkowych przeszkód dla analogicznego wsparcia innych krajów NATO (...), powinniśmy przede wszystkim kłaść na stole konkretne propozycje - oceniła Pełczyńska-Nałęcz.

Opracowanie: Amelia Panuszko , Maciej Nycz