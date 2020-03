Robert Kwiatkowski: PiS musi doprowadzić do sytuacji w której zapewni finansowanie mediom publicznym

"PiS musi doprowadzić do sytuacji w której zapewni finansowanie mediom publicznym" - mówi były prezes TVP Robert Kwiatkowski. Aktualny poseł Lewicy, pytany, co się stanie, jeżeli prezydent nie podpisze ustawy przyznającej dwa miliardy złotych, odpowiada: jeden z państwowych banków może zapałać miłością do Jacka Kurskiego i udzielić kredytu.

Co by nie zrobił Andrzej Duda z ustawą przyznającą mediom publicznym dwa miliardy złotych, to dla opozycji dobrze. Jak podpisze ustawę, to z tym workiem na plecach będzie biegł jeszcze przez dwa miesiące. Jeżeli nie podpisze, to czeka go zemsta PiS. PiS zablokuje mu kampanię - mówi gość Roberta Mazurka w RMF FM.

Zdaniem Roberta Kwiatkowskiego, jeżeli prezydent nie podpisze ustawy, to zrobi psikusa PiS. Czego będzie się można po nim spodziewać jak zostanie po raz drugi prezydentem? - pyta były prezes TVP.



Na tyle, na ile mi obowiązki pozwalają jestem zaangażowany w kampanię Roberta Biedronia - mówi poseł Lewicy. Jestem zaangażowany tam, gdzie jest moje miejsce, czyli w woj. kujawsko-pomorskim - tłumaczy Robert Kwiatkowski. Kampania się rozkręca, konwencja programowa przed nami - twierdzi.



Głównym konkurentem Roberta Biedronia - zdaniem Kwiatkowskiego - oprócz Andrzeja Dudy, będzie Małgorzata Kidawa - Błońska.

Robert Mazurek: Ze swojego punktu widzenia, Andrzej Duda powinien podpisać ustawę (przyznającą mediom narodowym rekompensatę w wysokości prawie 2 miliardów złotych - red.), czy powinien zawetować?

Robert Kwiatkowski: Co by nie zrobił, dla opozycji dobrze. Jak podpisze ustawy, to będzie z tym workiem na plecach biegł jeszcze przez dwa miesiące, do 8 maja, do ciszy wyborczej. A jak zawetuje, to spotka go zemsta ze strony PiS-u.

Co PiS może mu teraz zrobić?

Może zablokować kampanię na przykład. Ja wiem, że to brzmi jak scena z science fiction, ale Andrzej Duda w pewnym sensie sam sobie wytrąci główny oręż z ręki.

Myśli pan, że PiS byłby w stanie - ja już nie mówię innego kandydata wystawić - odciąć Andrzeja Dudę od pieniędzy? Chcieliby przegrać?

Na pewno nie chcieliby przegrać, ale chcieliby i mogliby Andrzejowi Dudzie bardzo utrudnić życie. Rozpatrzmy jeszcze taki hipotetyczny wariant: jeśli prezydent Duda robi dzisiaj takiego psikusa PiS-owi, to czego się można spodziewać po tym, jak zostanie wybrany na II kadencję. Drugą i ostatnią, i w ogóle będzie od PiS-u, a zwłaszcza od prezesa Kaczyńskiego niezależny.

Sytuacja jest taka: Kaczyński jest mniej więcej w sytuacji Gierka. Jak wybrali Wojtyłę na papieża, to pytali dziennikarze Gierka, czy się cieszy. Na co on mówi, że się cieczy. A tak serio? Serio to bym wolał, żeby wybrali Kanię.

Świętej pamięci. Właśnie odszedł (Stanisław Kania zmarł 3 III 2020 - red.).

Co może zrobić PiS?

PiS musi doprowadzić do sytuacji, w której zapewni finansowanie TVP. Jak on to zrobi, to jest już kwestia inżynierii finansowej. Może na przykład poprowadzić do tego, że jeden z państwowych banków państwowych zapała taką miłością do TVP, a szczególnie do Jacka Kurskiego, że udzieli mu kredytowania na kilka najbliższych miesięcy. A po wyborach może sytuacja będzie zupełnie inna.

Wkrótce pełen zapis rozmowy.