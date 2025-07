"Chciałbym usłyszeć zapewnienie, że zostaję w rządzie. Rozmawiałem i z liderem PSL-u, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, i z premierem. Nie ma takiego tematu: 'Darek, zostajesz, nie zostajesz'. Rozmawiamy na tematy, które są dzisiaj ważne dla działania państwa. Nie przygotowuję się jednak do pakowania (...), w moim przekonaniu nic nie wskazuje na to, żeby akurat na tym miejscu nastąpiła zmiana" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister infrastruktury z ramienia PSL Dariusz Klimczak.

Tomasz Terlikowski rozpoczął Poranną rozmowę w RMF FM od kwestii obowiązkowego stosowania kasku dla dzieci do 16. roku życia na rowerze i hulajnodze elektrycznej. Decyzję ogłosił w poniedziałek minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Organizacje rowerowe protestują, argumentując, że resort zrównał rowery z hulajnogami elektrycznymi, które są bardziej niebezpieczne.

Każda sytuacja na drodze, kiedy dziecko, nastolatek, przewraca się, jest bardzo niebezpieczna. Wskazują na to statystyki medyczne. Obrażenia, jakich doznają młodzi ludzie, którzy ulegli wypadkowi czy to na rowerze zwykłym, elektrycznym czy na hulajnodze są bardzo poważne. Są też wypadki śmiertelne (…). Praktyka wskazuje na to, że przypadków, które nie zostały zgłoszone na policję, ale zdecydowano się pójść do lekarza, czasem kolejnego dnia, jest bardzo wiele. Trzeba było podjąć tę decyzję, mówiło się o niej od lat, zabiegały o to środowiska związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego - powiedział Dariusz Klimczak.

Argumentem było też to, że hulajnóg pojawia się coraz więcej i naprawdę stwarzają zagrożenie w ruchu. Przepisy wykonawcze doprecyzują, gdzie ten nakaz będzie obowiązywał. Moje stanowisko jest jasne – zarówno w ruchu drogowym, jak i w strefie zamieszkania (…), m.in. na osiedlu, na placu zabaw. Trzeba dbać o bezpieczeństwo tam, gdzie jest zagrożenie - stwierdził minister infrastruktury z ramienia PSL.

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, jaka będzie kara za brak kasku.

Co do kary, jaką przewidujemy – choć nie jest to domena Ministerstwa Infrastruktury, tylko Kodeks wykroczeń - najprawdopodobniej zostaną zastosowane przepisy, jakie obowiązują na stokach. Były postulaty, by wprowadzić obowiązek kasków również dla osób powyżej 16. roku życia. W UE różnie bywa, ale prawo trzeba dostosowywać do naszych warunków, musi być społecznie akceptowane. Dlaczego 16 lat? To jest taka granica ukończenia szkoły podstawowej - poinformował polityk.

Rekonstrukcja rządu. Czy Dariusz Klimczak obawia się o swoje stanowisko?

Obecny minister infrastruktury podkreślił, że chciałby usłyszeć zapewnienie, że zostaje w rządzie.

Rozmawiałem i z liderem PSL-u, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, i z premierem. Nie ma takiego tematu: „Darek, zostajesz, nie zostajesz”. Rozmawiamy na tematy, które są dzisiaj ważne dla działania państwa. Nie przygotowuję się do pakowania. Nie chcę grać przesadnie skromnego, a z drugiej strony nie chcę wychodzić poza swoje kompetencje, natomiast w moim przekonaniu nic nie wskazuje na to, żeby akurat na tym miejscu nastąpiła zmiana - powiedział Dariusz Klimczak, dodając, że pierwszą rzeczą, której chce uniknąć po rekonstrukcji, to "wieczne konsultacje spraw, które powinny być w jednym resorcie".

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa także o to, czy powinien powstać resort mieszkalnictwa. Teraz ta kwestia jest rozproszona między dwoma ministerstwami.

Nie powinien powstać. Wystarczy, że mieszkalnictwo będzie w jednym ministerstwie i będzie nadzorowane przez niezależnego fachowca – stwierdził Klimczak.

Wody Polskie do likwidacji?

Wody Polskie to moloch stworzony przez PiS, który sobie nie radzi. Trzeba je zdecentralizować i usprawnić. Chodzi o to, żeby nie likwidować od razu czegoś, co nie działa – powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM, dodając, że "jeżeli ktoś nie chce do końca stosować się do zasad, nie chce umacniać pozycji Wód Polskich, to należy się pożegnać".

Minister uspokoił jednak pracowników Wód Polskich.

Potrzebujemy fachowców, inżynierów, bo w Wodach Polskich naprawdę muszą pracować osoby specjalnie przygotowane do tych funkcji (...). Uspokajam wszystkich pracowników Wód Polskich: jesteście nam bardzo potrzebni. Natomiast firma, w której pracujecie, musi działać lepiej. Też o tym wiecie. Pamiętam, jak prosiliście o podwyżki. Udało się wynegocjować z ministrem finansów te podwyżki dla Wód Polskich. Zapomniano o was w latach poprzednich. Ja chcę dbać o pracowników Wód Polskich, bo są niezwykle ważni - mówił.

Dariusz Klimczak skomentował również w Porannej rozmowie w RMF FM m.in. sytuację na granicy, niekorzystne wyniki PSL-u w najnowszych sondażach czy skandaliczne słowa Grzegorza Brauna, który kilka dni temu zanegował istnienie komór gazowych w KL Auschwitz.

