„Choroba dotyka wszystkich, na oddziałach są głównie teraz antyszczepionkowcy” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Andrzej Horban. Przewodniczący Rady Medycznej przy premierze przekonywał, że ta nie jest za wprowadzeniem lockdownu. „Jeżeli zamykać szkoły, to bardzo lokalnie – zamykamy tam, gdzie są duże ogniska” – komentował i jak dodał, takie sytuacje już mają miejsce.

Prof. Andrzej Horban, przewodniczący Rady Medycznej przy premierze / Jakub Rutka / RMF FM

Prof. Andrzej Horban: Choroba dotyka wszystkich, na oddziałach są teraz głównie antyszczepionkowcy

Wideo youtube

Odpowiedź immunologiczna na szczepionkę jest mniej więcej podobna do odpowiedzi w przypadku innych wirusowych chorób - tzn. pojawia się po tygodniu i utrzymuje się być może przez nawet pół roku - tłumaczył prof. Horban na antenie RMF FM działanie szczepionki przeciwko Covid-19. Zapytany o to, dlaczego na pewne choroby szczepimy się raz w życiu, a na niektóre kilkukrotnie wyjaśnił, że zależy to zarówno od patogenu, jak i od szczepionki.

Robert Mazurek pytał także o to, czy na Covid-19 będziemy musieli się doszczepiać sezonowo: Tego nie wiem, bo to nowa jednostka chorobowa, nowy wirus, nowe szczepionki - skomentował przewodniczący Rady Medycznej przy premierze.

Znamy takich, którzy zaszczepili się, zachorowali i niestety zeszli z tego padołu. Szczepionka nie zabezpiecza w 100-procentach przed zachorowaniem. Zabezpiecza natomiast prawie w 100-procentach przed ciężkim przebiegiem choroby - przekonywał profesor.

Przewodniczący Rady Medycznej przy premierze mówił także, że rada nie opowiada się za wprowadzeniem lockdownu. Sens tzw. lockdownu polega na tym, że zamykamy ludzi w domach, blokując jakąkolwiek aktywność poza domem, blokując gospodarkę - po to, żeby umożliwić masie ciężko chorych ludzi odpowiednią opiekę - tłumaczył prof. Horban.

Dodał też, że eksperci nie są zwolennikami zamknięcia szkół. Jesteśmy niezbyt dużymi entuzjastami tego pomysłu, ponieważ dzieci chorują relatywnie łagodnie. Jeżeli zamykać szkoły, to bardzo lokalnie - zamykamy tam, gdzie są duże ogniska - mówił prof. Andrzej Horban.

Prof. Horban: Należy nakłaniać ludzi do przestrzegania zasad, które już obowiązują

Cytat W tej chwili mamy wspólny pogląd Rady Medycznej i rządu: należy nakłaniać ludzi, żeby przestrzegali zasad, które cały czas obowiązują. Np. noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych. powiedział w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM prof. Andrzej Horban, szef Rady Medycznej przy premierze.

Profesor odniósł się również do codziennych statystyk zachorowań na Covid-19. Jego zdaniem nie możliwe jest od razu podawanie informacji czy osoba, która zachorowała jest czy nie jest zaszczepiona przeciwko koronowirusowi: W dziennych statystykach nie ma tych liczb, bo od razu nie można ich ustalić. Trzeba to zweryfikować, one z pewnym opóźnieniem się pojawiają - zaznaczył profesor. "My [Rada Medyczna - przypis RMF] to popieramy bo takie dane są ogólnie dostępne, wystarczy pójść na odział i zobaczyć co się dzieje" - dodał.

Szef Rady Medycznej odniósł się również do tego, że osoby zaszczepione wciąż nie mają żadnych przywilejów. Te przywileje w pewnym sensie istnieją. Sam pan wspomniał o łatwiejszej możliwości podróżowania - powiedział. A na pytanie, że nie wszyscy wybierają się z zagraniczne podróże prof. Horban odpowiedział, że "nie wszyscy wybierają się też do restauracji": Te nagrody nie działają na część osób. Problem polega na przestrzeganiu tych zasad, które już obowiązują - zaznaczył profesor.

Robert Mazurek: Panie profesorze, od dzisiaj wszyscy dorośli mogą się zapisywać na trzecią dawkę szczepionki.

Prof. Andrzej Horban: Tak jest. I serdecznie nakłaniamy.

To niech mi pan powie, po co właściwie?

Najpierw trzeba by się zaszczepić pierwszymi dwoma dawkami lub jedną dawką.

Tak, ale załóżmy, że ktoś się zaszczepił.

Jeżeli mówimy do tych, którzy się już zaszczepili, to też jest bardzo proste. Szczepimy przeciwko chorobie wirusowej, odpowiedź immunologiczna na szczepionkę jest mniej więcej podobna do odpowiedzi na inne szczepionki, stosowane w przypadku chorób wirusowych - pojawia się po tygodniu, dwóch tygodnia i utrzymuje się przez kilkanaście tygodni na pewno. Pół roku, a może nawet rok. Ale potem spada.

Proszę wybaczyć moje pytanie laika. Są szczepienia, które przyjmujemy w dzieciństwie i to są szczepienia raz i na całe życie.

To zależy właśnie od wirusa, od patogenu, zależy od rodzaju szczepionki.

Dobrze, ale czy w przypadku Covid-u będziemy mieli się szczepić co roku?

Tego nie wiemy, dlatego, że to nowa jednostka chorobowa, nowy wirus, nowe szczepionki. Po prostu nie wiemy. Możliwe teoretycznie, że tak.

Pan mówi, że teoretycznie, ludzie zaraz usłyszą, że tak na pewno będzie, bo profesor w radiu powiedział.

Nie, nie. Dywagujemy na temat przyszłości, a przyszłości nie znamy, bo nie mamy danych do tego.

Czy pan się zaszczepił trzecią dawką?

Tak, oczywiście.

Rozumiem, że każdego pan namawia. Gdzie na świecie szczepią trzecią dawką wszystkich?

W krajach tzw. rozwiniętych. Czyli w tym przypadku jest to spójne z polityką Unii i z polityką Stanów Zjednoczonych, czyli w krajach, które mają na tyle pieniędzy, że są w stanie zapłacić za szczepionkę dla każdego obywatela.

Panie profesorze, co pan powie dżentelmenowi, który napisał: "Nie mam chorób współistniejących. Ostatnio wypełniałem brytyjski kalkulator ryzyka, który określił mi ryzyko trafienia do szpitala na 0,014 proc., a śmierci jeszcze mniej. Nie wstrzykuje sobie każdego g..., które się reklamuje, a na wirusa znam skuteczne leki".

To bardzo piękna wypowiedź. Bardzo bym chciał, żeby te leki pan uprzejmie nam podał. Bylibyśmy szczęśliwi, gdybyśmy wiedzieli. W Wielkiej Brytanii, to oczywiście jest, że to...

Ten dżentelmen, to pan Bogdan Wątor - polityk lokalny ze Słupska, który właśnie w tej chwili przebywa w szpitalu covidowym w Gdańsku. Jak się okazało, choroba również antyszczepionkowców dopada.

Choroba dopada każdego. W tej chwili, mówiąc trochę złośliwie, na oddziałach głównie są antyszczepionkowcy. Czyli te osoby, które się nie zaszczepiły i prezentowały ten pogląd.

Pan Wątor po ośmiu minutach pobytu na izbie przyjęć umieścił dramatyczny wpis, że od 16,a było 16.08, "czekam w izolatce w szpitalu w Słupsku na przyjęcie w szpitalu covidowym. Bez jakiegokolwiek leczenia" - oburzony - "badanie wykazało 50 proc. zmian w płucach". No i wzywał na ratunek rzecznika rządu, ministerstwo, ministra, wszystkich świętych.

