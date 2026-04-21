Czy w związku z aferą Zondacrypto prezes PKOl Radosław Piesiewicz powinien podać się do dymisji? Czy polscy olimpijczycy otrzymają pieniądze za osiągnięcia na igrzyskach olimpijskich? Jak rozwiązać sprawę Toru Poznań? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Jakuba Rutnickiego, ministra sportu i turystyki, posła Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!

Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki, poseł Koalicji Obywatelskiej / Jakub Rutka / RMF24

Z ministrem sportu Jakubem Rutnickim porozmawiamy o sprawie relacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego z firmą Zondacrypto. Prezes PKOl, Radosław Piesiewicz, nie widzi powodów do zerwania umowy ze sponsorem, choć wobec działalności giełdy kryptowalut pojawiają się coraz większe kontrowersje. Czy prezes PKOl powinien podać się do dymisji? Tymczasem polscy medaliści wciąż czekają na obiecane nagrody. Czy ministerstwo sięgnie po publiczne pieniądze, by ratować sytuację?

Ministra sportu zapytamy także o sprawę Toru Poznań. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 14 kwietnia zamknął obiekt, jedyny w Polsce z homologacją Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA). I chociaż dzień później wstrzymano wykonanie decyzji o zamknięciu obiektu do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, aktualne pozostaje pytanie, co dalej z torem?

Zapytamy też o sport międzynarodowy - czy Polska ugnie się pod presją i dopuści Rosjan oraz Białorusinów do rywalizacji w zawodach organizowanych w naszym kraju?

