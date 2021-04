Jeżeli Krajowy Plan Odbudowy będzie wyglądał tak, jak dzisiaj, to zagłosuję przeciw – powiedział w Porannej rozmowy w RMF FM poseł klubu Koalicji Obywatelskiej Paweł Poncyljusz. Podkreślił, że KO nie chce „wywrócić” całego unijnego budżetu. „Opozycja nie mogłaby sobie spojrzeć w oczy, gdyby nie dokonała testu wiarygodności rządzących” – podkreślił. Wskazał także, że Europejski Fundusz Odbudowy to 60 miliardów euro „podzielone na dwie szuflady”. „I Krajowy Plan Odbudowy praktycznie nic nie mówi o tej części pożyczkowej, tylko grantowej” – zaznaczył.

Poseł KO Paweł Poncyljusz był pytany o ewentualną zmianę na stanowisku szefa Platformy Obywatelskiej - według informacji mediów wewnątrz partii pojawiają się plany odwołania Borysa Budki. Zdaję sobie sprawę, że taka zmiana personalna miałaby sens, gdybyśmy byli w obliczu wyborów lub poważnych zmian na scenie politycznej (...) Obecnie zmiana szefa PO niewiele zmieni i dla Platformy, i dla polityki - mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM. Podkreślił, że decyzje muszą jednak zapaść na gremiach Platformy Obywatelskiej. Jeżeli władze partii uważają, że takie rozstrzygnięcia personalne są najlepsze, to biorą za to odpowiedzialność - powiedział.

Robert Mazurek zapytał także Pawła Poncyljusza o ocenę ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. Podoba mi się ich podejście do energetyki, do całego sektora zielonego, do dekarbonizacji polskiej energetyki - mówił poseł. Podkreślił, że sam Hołownia nie przekonywał go do zmiany barw partyjnych. Ale sygnały z jego środowiska były - powiedział Poncyljusz.