„Najważniejszy tydzień przed nami. To tydzień, kiedy ludzie podejmują decyzje, na kogo zagłosować. Mamy dużo osób niedecydowanych. Liczę na to, że poniedziałkowa debata będzie przełomowa” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Ryszard Petru, poseł Polski 2050. Jak dodał, liczy na dwucyfrowy wynik Szymona Hołowni w I turze wyborów prezydenckich. "Uważam, że Polska 2050 jako niezależny byt byłaby prawdopodobnie lepszą formułą, nie trzeba byłoby iść na kompromisy z PSL-em" - dodał gość Tomasz Terlikowskiego. Petru mocno też skrytykował pomysł Lewicy wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy.

Petru: Liczymy na dwucyfrowy wynik Hołowni Piotr Mazur / RMF24

Co z Hołownią? Co z Polską 2050?

Tomasz Terlikowski zapytał Ryszarda Petru, czy jego obecne ugrupowanie, czyli Polska 2050, podzieli los jego poprzedniego ugrupowania - Nowoczesnej, która została zmarginalizowana na scenie politycznej.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Petru: Liczymy na dwucyfrowy wynik Hołowni

Sytuacja jest rozwojowa, jesteśmy w trakcie kadencji. Najważniejszy tydzień przed nami. Mamy dużo osób niedecydowanych. Liczę, że Szymon Hołownia zyska wyborców - mówił Petru. I przyznał, że liczy na dwucyfrowy wynik lidera Polski 2050 w I turze wyborów prezydenckich. Wyraził nadzieję, że dzisiejsza debata telewizyjna będzie przełomowa dla lidera Polski 2050.

Uważam, że ten projekt (Trzecia Droga - red.) jest do dyskusji już po pierwszej turze tak naprawdę. Uważam, że Polska 2050 jako niezależny byt byłaby prawdopodobnie lepszą formułą, nie trzeba byłoby iść na kompromisy z PSL-em. To nie jest tak, że jestem przeciwny PSL-owi. Chodzi o to, że ta współpraca nie jest potrzebna na poziomie formalnym (...). Mamy coś innego niż ma PSL. Chociażby mamy świeżość, której oni nie mają, są starą partią - mówił Ryszard Petru.

Dodał jednak, że nie chce krytykować polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Jest to inne ugrupowanie. W związku z tym jestem przekonany, że idea Polski 2050 na pewno przetrwa te wybory i może się paradoksalnie wzmocnić. Ważny tu jest wynik marszałka Hołowni. Natomiast tę dyskusję (o rozpadzie Trzeciej Drogi - red.) odłożyłbym na po wyborach - powiedział gość Tomasza Terlikowskiego.

Pytany o sondaże, które dają Polsce 2050 nieco ponad 7 proc,, co dla koalicji nie daje wejścia do Sejmu odparł, że partia może przecież do kolejnych wyborów iść już samodzielnie. Pamiętajmy, że partia która ma około 8 proc., to jest dobry punkt wyjścia - powiedział Petru.

Petru o 4-dniowym tygodniu pracy

Tomasz Terlikowski poruszył też temat czterodniowego tygodnia pracy.

Ja proponuję, żeby zaczęli od siebie - mówił polityk. Niech Lewica sama zacznie pracować cztery dni w tygodniu, żeby ich pracownicy zaczęli pracować cztery dni w tygodniu. Jak rozumiem za tę samą pensję. Nic nie jest oczywiste, łatwo tak komuś powiedzieć, a potem trzeba mieć na to pieniądze. Jeśli ma pan firmę, która coś produkuje i płaci komuś za pięć dni pracy, a potem mówi pan: "Wie pan co, może pan pracować o jeden dzień krócej" i będzie pan płacił tyle samo, to może pan zbankrutować. Raczej nie będzie w stanie wyprodukować w cztery dni co w pięć - odpowiedział Petru.

Lewica będzie prowadzić eksperymenty za pieniądze z budżetu państwa. Łatwo jest wydawać nie swoje pieniądze - dodał.

Nie kojarzę kraju, który by to ustawowo wprowadził na masową skalę (...). Niech będzie indywidualna decyzja każdej firmy. Niech będzie taka możliwość - podsumował Petru.

Petru: Składka zdrowotna dla przedsiębiorców musi być obniżona

Ryszard Petru następnie losował pytania od Słuchaczy RMF FM. "Jestem restauratorem. Z powodu dużych kosztów pracy i cen energii musiałem zwolnić pracownika. Czy jest jakaś szansa, aby pomóc branży?" - brzmiało jedno z nich, nadesłane przez pana Mariusza. Jak najbardziej. To obniżka składki zdrowotnej - odparł polityk.

Składka zdrowotna, którą zawetował Andrzej Duda, ta propozycja będzie zgłoszona jeszcze raz - zapowiedział polityk.

A skąd weźmiecie pieniądze na ZUS, na szpitale? - pytał Terlikowski, przypominając argumenty Lewicy.

To bzdura jest, dlatego, że w wyniku Polskiego Ładu wprowadzonego przez PiS, wzrosła składka zdrowotna. 70 tysięcy polskich firm zamknęło się z tego powodu i one przestały płacić składkę zdrowotną. Zbyt wysoka składka zdrowotna powoduje, że część firm w ogóle nie powstaje. Pan Mariusz może zamknąć tą restaurację i w ogóle nie będzie odprowadzał składki zdrowotnej - zwrócił uwagę polityk.

Śmiem twierdzić, że ostatnie przyrosty wydatków na ochronę zdrowia w większości poszły głównie na wzrost wynagrodzeń. Nie mówię, że to źle, że wynagrodzenia w ochronie zdrowia wzrosły, ale te pieniądze nie poszły na skrócenie kolejek, nie poszły na efektywność, tylko na wzrost wynagrodzeń - mówił Petru.

Ryszard Petru / Piotr Mazur / RMF FM

