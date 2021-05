"Działanie Białorusi to akt państwowego terroryzmu" - mówi gość Porannej rozmowy w RMF FM Paweł Zalewski wiceprzewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych. "To polski samolot był przedmiotem porwania. To jest ten moment kiedy ważni są stronnicy w Europie" - podkreśla. "Poczekajmy co zrobi UE. Widać, że ten akt był dokonany we współpracy z Rosją" - dodaje.

