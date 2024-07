Gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Z przewodniczącym sejmowej komisji spraw zagranicznych porozmawiamy m.in. o wyniku wyborów we Francji i poprosimy o komentarz dotyczący tego, co oznaczają one dla Polski i Unii Europejskiej. Padną też pytania o Ukrainę, Viktora Orbana w Moskwie i planowaną wizytę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce.