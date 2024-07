Eksperci serwisów Mediazona, Meduza i rosyjskiego BBC oszacowali liczbę żołnierzy Federacji Rosyjskiej, którzy zginęli na froncie w Ukrainie. Obliczenia oparte są na źródłach otwartych oraz rejestrze spraw spadkowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ani Rosja, ani Ukraina nie publikują oficjalnych danych o poległych, dlatego różne ośrodki stosują różne metody szacowania strat każdej ze stron.

Na podstawie ogólnodostępnych źródeł potwierdzono śmierć 56 585 żołnierzy. "Głównymi źródłami tych informacji są nekrologi publikowane przez władze lokalne, szkoły czy krewnych zmarłego na portalach społecznościowych, ogłoszenia o pożegnaniach, a także zdjęcia z miejsc pochówku" - podają autorzy raportu.

Aby lista była jak najdokładniejsza, ustalono rygorystyczne kryteria: "potrzebne są jednoznaczne dowody, że mówimy o rosyjskim wojskowym i że śmierć związana była z wojną" - zaznacza portal. Na liście znajdują się wyłącznie obywatele Rosji. Brak jest na niej obywateli Ukrainy z obwodów Ługańskiego i Donieckiego walczących po stronie Rosji, nie ma też zwerbowanych przez Moskwę cudzoziemców.

Kluczowe źródło? Rejestr spraw spadkowych

Analitycy zastrzegają, że te 56,5 tys. poległych to zaledwie część faktycznej liczby. Prawdziwą skalę zgonów mają wskazywać dane zebrane z rosyjskiego rejestru spraw spadkowych. W rejestrze odnotowane są wszczęcia spraw spadkowych, co pozwala potencjalnym spadkobiercom dowiedzieć się, że mogą dochodzić roszczeń do majątku zmarłego.

Sprawy takie - podkreślają autorzy raportu - nie są otwierane dla wszystkich osób zmarłych, jednak nie ma możliwości dziedziczenia np. nieruchomości w inny sposób. Chociaż odsetek osób zmarłych, o których informacje trafiły do rejestru, zależy od ich wieku i statusu ekonomicznego, ogólnie rzecz biorąc sprawy spadkowe obejmują ponad 70 proc. wszystkich zgonów w Rosji.

W rezultacie wyliczono, że od początku wojny w Ukrainie zginęło ok. 120 tys. rosyjskich żołnierzy.

Badacze zastosowali złożoną analizę matematyczną uwzględniającą m.in. prawdopodobieństwo otwarcia sprawy spadkowej dla osób z różnych grup wiekowych czy dla osób walczących w różnych formacjach (jak np. zwerbowani więźniowie) czy stosunek liczby wszczętych spraw dla mężczyzn i kobiet. W rezultacie analitycy byli w stanie oszacować nadwyżkę umieralności rosyjskich mężczyzn. Ich zdaniem w ubiegłym roku współczynnik umieralności młodych mężczyzn w Rosji niemal się podwoił w porównaniu z rokiem 2022. Następnie zaś liczba poległych rosła: w ostatnich trzech miesiącach 2023 roku analitycy szacowali dzienne straty rosyjskiej armii na około 120 osób, obecnie - na 200-250 osób dziennie.