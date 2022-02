"Codziennie mam Walentynki, tego się trzymajmy" - żartował Paweł Domagała w Porannej rozmowie w RMF FM. Aktor i muzyk, którego piosenki o miłości podbijają listy przebojów, podkreślał w rozmowie z Robertem Mazurkiem, że nie kalkulował tego, iż jego twórczość muzyczna odniesie sukces. "Gdy wydawaliśmy pierwszą płytę w 2016 r., to wydaliśmy tysiąc czy 2 tys. - poszło 40 tys. To nie było wykalkulowane" - zapewnił Domagała. "Nawet jak piszę o miłości, to nie piszę ogólnie, tylko do konkretnej osoby. Piszę o tym, co mnie aktualnie interesuje" - zauważył nasz gość.

Robert Mazurek dopytywał Pawła Domagałę o wpływ pandemii na jego pracę. Jak zaczęła się pandemia, to kończyliśmy płytę. Premiera "Wracaj" miała miejsce w największym lockdownie, nie mogliśmy zrobić trasy promującej płytę, rok później zaczęliśmy, od czerwca do grudnia zagraliśmy ponad sto koncertów, co było dużym hardcorem - przyznał aktor.

Prywatnie lubię absurdalny humor, szybki. Humor to rytm - dodał Paweł Domagała. Żartował też, że byłby świetnym politykiem, bo urodę ma idealną do polityki.

"Nie ma nic nowego w tym, że religia pojawia się w popkulturze"

Jestem osobą wierzącą ze swoimi wahaniami, wątpliwościami. Sfera duchowa w moim życiu, taka religijna, jest istotna. Wobec tego, że piszę teksty o tym, co u mnie, to nie mogę nie pisać, tylko dlatego, że może wyjść z tego piosenka religijna - mówił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Paweł Domagała, aktor i muzyk.

Zdaniem Domagały nie ma nic dziwnego w tym, że artyści poruszają tematy religijne. To nie jest nic nowego, że ludzie poruszają takie tematy, nawet w popkulturze - mówił Domagała.

Robert Mazurek pytał swojego gościa, czy jego religijność jest zauważalna prze jego fanów. Większość ludzi nie zwraca na to uwagi - mówił artysta. Dodał jednak, że zauważane jest to w niektórych środowiskach. Jak zaśpiewasz piosenkę, która się ociera o tematy religijne, to od razu chcą cię zgarnąć tzw. swetry - tak nazywam te kościołkowe klimaty, których nie znoszę i od których się bardzo odcinam. A jak powiesz w wywiadzie, że jesteś antyklerykałem - bo też jestem - to od razu druga strona cię chce zapraszać - dodał.

Robert Mazurek: Dzień dobry państwu. Jest nadzwyczajny zupełnie dzień - Walentynki. "Chłopak z gitarą byłby dla mnie parą". Do rozmowy byłby parą, więc proszę się nie obawiać, nie będzie niczego zdrożnego. Paweł Domagała, dzień dobry.

Paweł Domagała: Dzień dobry, dzień dobry.

W końcu musiałem Pawle drogi - któż częściej od ciebie śpiewa o miłości. Jak nie śpiewa, to gra w komediach romantycznych. Jesteś idealnym ekspertem.

Od czego?

Od miłość.

Od miłości? To bardzo miło być ekspertem od miłości, nie uważam tak do końca, ale zawsze tu miło przyjść.

Słuchaj - Walentynki w niespokojnych czasach - tak sobie pomyślałem. Rzeczywiście, czasy są zupełnie niespokojne, bo nie dość, że pandemia, to jeszcze sytuacja na Wschodzie taka, że ludzie często myślą, czy aby nie będzie wojna. Jak w takim czasie świętować dzień zakochanych?

Nie wiem, chyba tym bardziej trzeba, bo nie wiadomo, co będzie w przyszłym roku. Trzeba w tym roku z pełną pompą świętować. W ogóle mam takie założenie, podchodzę tak do życia, że bardziej skupiam się na tym, na co mam wpływ, czyli na rodzinie, na swoim otoczeniu.

Masz codziennie Walentynki.

Codziennie mam Walentynki, tego się trzymajmy, tak.

Gdybyś był politykiem, zrobiłbyś karierę.

Byłbym świetnym prezydentem, oświecona monarchia, tak.

Absolutyzm. Pomyślałem tak, dlatego że ty jesteś takim wymarzonym zięciem, wymarzonym mężem - po prostu grzeczny, wierny, uśmiechnięty, nie za ładny.

Urodę mam taką idealną do polityki. Takie hasło wyborcze byłoby genialne: "I on może być Twoim zięciem. Paweł Domagała".

Mówię poważnie - co jest takiego, co ty ludziom mówisz, że oni tego chcą słuchać? Że się ludzie zabijają, żeby się dostać na twoje koncerty, nawet podobno płyty kupują.

Tak poważnie?

Zupełnie poważnie.

To mówię zupełnie serio, że nie wiem. Nigdy nie kalkulowałem tego. Jak wydawaliśmy pierwszą płytę z Łukaszem w 2016 roku, to wydrukowaliśmy tysiąc płyt czy dwa tysiące, poszło nagle 40 tysięcy. My naprawdę nie spodziewaliśmy się, to nie było wykalkulowane. Wydaje mi się, że chodzi o to, że po pierwsze, nawet jak piszę o miłości, to nie piszę ogólnie, tylko do konkretnej osoby, a druga rzecz, że piszę o tym, co u mnie.

Powiedziałem, że wymarzonym mężem dlatego, że wszyscy śpiewają o miłości, ale ty nie śpiewasz o tym, że kochasz kobietę, chcesz oglądać jej majteczki w kropeczki, że jej gorące uda, że kochasz ją, bo ma piękne ciało. Nie, ty ją trzymasz za rękę, ty ją tulisz, ty chcesz się przy niej zestarzeć, ty ją obejmujesz, mało tego, nawet mówisz, że chciałbyś z nią mieć dzieci. No to przecież kobieta wreszcie znalazła chłopaka, który nie chce jej wykorzystać, tylko ją kocha.

Nie to, że chce mieć z nią dzieci, tylko już mamy dzieci.

Mało tego, nawet jest teraz pieśń specjalna na okoliczność dzieci.

Tak, "Dzieci u dziadków". Mam jedynie takie założenie, że piszę o tym, co mnie aktualnie interesuje i też piszę do konkretnej osoby. To jest w ogóle duża presja, bo jeszcze pan redaktor mówi, że ja taki jestem wierny, to ciężko potem tak żyć. Jak ja bym odstawił teraz jakiś numer, to przerąbane, większy skandal niż w jakiejś organizacji, w której skandale się zdarzają.

Jak śpiewasz, śpiewasz rzeczywiście do konkretnej osoby. W utworze "Zuza" śpiewasz do twojej żony. "Jak chcesz, będę nosił Cię nad ziemią". Porozmawiamy z Zuzą, zapytamy, czy nosisz.





