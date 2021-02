"Szymon Hołownia łowi. To łowienie posłów Platformy Obywatelskiej przypomina, że za chwilę nie będzie to Ruch Szymona Hołowni "Polska 2050", tylko że to będzie "Platforma Obywatelska 2050" – mówi gość Porannej rozmowy w RMF FM Monika Jaruzelska. "Jako zupełnie nowa siła, nowe rozdanie i świeżość to w momencie, kiedy będziemy mieli twarze z Platformy to to będzie nową hybrydą PO" – argumentuje warszawska radna.

