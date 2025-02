​Gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM będzie były ambasador RP w Stanach Zjednoczonych Marek Magierowski. Porozmawiamy m.in. o ostatniej wizycie Andrzeja Dudy w USA.

Marek Magierowski / Michał Dukaczewski / RMF FM

Marka Magierowskiego zapytamy również o to, czy jest zadowolony z pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Prezydent Andrzej Duda oznajmił, że jego kancelarii udało się osiągnąć porozumienie dotyczące nominacji kilkudziesięciu nowych polskich ambasadorów.

W rozmowie padnie też pytanie o negocjacje pokojowe prowadzone przez Donalda Trumpa.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.

/ RMF FM

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.