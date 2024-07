Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie były wiceminister sprawiedliwości, polityk Suwerennej Polski Marcin Romanowski. Porozmawiamy z nim o tym, czy jest gotowy na areszt, do którego może jednak trafić na co najmniej trzy miesiące. Prokuratura Krajowa uznała, że nie chroni go immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i złożyła zażalenie na odmowę jego aresztu. Jak poseł klubu Prawa i Sprawiedliwości zamierza się bronić?