Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie poseł Lewicy Maciej Gdula. Porozmawiamy z nim m.in. o niedawnej decyzji dotyczącej zakazu sprzedaży od 2035 roku na terenie UE nowych aut spalinowych. „Za” w tej sprawie w lutym tego roku głosowali w Parlamencie Europejskim m.in. europosłowie Lewicy. Czy zakaz rzeczywiście ma szansę wejść w życie, czy po kilku latach okaże się on niemożliwy do zrealizowania w Europie? Co to oznacza dla Polski – czy nasz kraj jest przygotowany do stopniowej rezygnacji z samochodów spalinowych na rzecz np. elektrycznych? To pytania, które Robert Mazurek zada swemu gościowi.

Maciej Gdula / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM Z posłem Lewicy porozmawiamy ponadto o najnowszym pomyśle Platformy Obywatelskiej - wprowadzenia tzw. babciowego, czyli świadczenia w wysokości 1500 złotych dla matek, które po urodzeniu dziecka zdecydują się na powrót do pracy. Czy Maciej Gdula byłby skłonny poprzeć tego typu rozwiązanie? A może należałoby zwiększyć 500 plus? Tematem Porannej rozmowy w RMF FM będą zbliżające się wybory parlamentarne. Dlaczego Lewica ma tak słabe notowania? Dlaczego młodzi nie garną się do urn wyborczych? Na kogo właściwie chcą głosować mężczyźni? Zapraszamy do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl, interia.pl oraz do naszych mediów społecznościowych tuż po godz. 8.00!