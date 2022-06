„Nie wiadomo, czy ja w ogóle wystartuję (do Sejmu – red.). Bardzo mocno się zastanawiam, czy chcę dalej iść tą drogą wyboistą, trudną i wredną, czy po prostu zrezygnować całkowicie z polityki” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM lider Kukiz’15 Paweł Kukiz. Podkreślił, że jeśli by się jednak zdecydował startować w wyborach do parlamentu z listy partii obecnie rządzącej, to PiS „musi wywiązać się ze swoich zobowiązań, które zaciągnął względem Kukiz'15 w czerwcu ubiegłego roku”. „W 2-3 miesiące mają być uchwaleni sędziowie pokoju i ustawa o referendach lokalnych. Jeśli to nie zostanie uchwalone, to trudno mówić o dalszym głosowaniu z PiS-em, a co dopiero o wspólnym starcie” – mówił gość Roberta Mazurka.