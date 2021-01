Dziś rusza zapowiadana przez Ministerstwo Zdrowia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ma to związek z ujawnieniem przez media informacji o celebrytach, którzy poza kolejnością zaszczepili się na Covid-19. Padają w tym kontekście nazwiska między innymi znanych aktorów. Minister zdrowia Adam Niedzielski oświadczył w Porannej rozmowie w RMF FM, że pełnej listy nazwisk nie poznamy. Zasłaniał się przy tym faktem, że informacje o szczepieniu są informacjami medycznymi. "Nie ma przesłanek, by lista była publikowana" - powiedział. Podkreślił przy tym, że jest "oburzony" faktem, że celebryci zostali zaszczepieni, mimo że nie należą do grupy zero.

Wideo youtube

"Mieliśmy trzy dni z poziomem 10 tysięcy szczepień dziennie. Jednego dna udało się osiągnąć 20 tysięcy. To pokazuje, że potencjał cały czas jest niewykorzystany" - tak minister zdrowia Adam Niedzielski odpowiedział na pytanie o poziom szczepień na Covid-19 w Polsce.

Szczepienia ruszyły 27 grudnia w całej Unii Europejskiej jednocześnie. W tym czasie w Niemczech zaszczepionych zostało 200 tysięcy ludzi. To cztery razy więcej niż w Polsce.

Niedzielski podkreślał, że za nami jest "okres niereprezentatywny" - czyli świąteczno-noworoczny. "Wszyscy są na urlopach i budowanie jakiś rankingów mija się z celem" - oświadczył.

Minister zdrowia o szczepieniu celebrytów

Wszystko wskazuje na to, że nie poznamy pełnej listy znanych osób, które w ostatnich dniach zaszczepił się na Covid-19.



"Nie ma przesłanek, by lista była publikowana" - oświadczył minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany w Porannej rozmowie RMF FM o to, którzy znani aktorzy zostali zaszczepieni na Covid-19, mimo że przecież nie należą do tak zwanej grupy zero.

Dziś rusza zapowiadana przez resort kontrola w tej sprawie.

Sam Niedzielski zapewnia, że wie tylko o tych aktorach, o których informowały media. To między innymi Wiktor Zborowski, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, jego córka Maria, a także Michał Bajor, Magda Umer, czy Krzysztof Materna.

"Informacja o szczepieniach jest informacją medyczną na temat stanu zdrowia i nie mamy prawa ujawniać takich informacji" - tłumaczył Adam Niedzielski.

Podkreślił przy tym, że jest "oburzony" faktem, że celebryci zostali zaszczepieni na Covid-19 poza kolejnością.

"Nie będę się licytował, jak bardzo zależy mi na wyjaśnieniu sprawy. Jest to sprawa bezprecedensowa" - powiedział na antenie RMF FM.

Minister zdrowia o powrocie uczniów do szkół

Czy po feriach dzieci wrócą do szkoły? "Ta decyzja nie będzie podjęta z dużym wyprzedzaniem. Musimy poczekać na efekty świąt i sylwestra" - powiedział Adam Niedzielski.

Minister zdrowia dodał, że jeśli poziom zakażeń koronawirusem utrzyma się na poziomie ok. 10 tysięcy dziennie, to najmłodsi uczniowie z klas I-III "pewnie wrócą do szkoły".

"Musimy tutaj kilka dni, nawet tydzień popatrzeć, jak będą się liczby nowych zakażeń kształtowały" - powiedział Niedzielski.

To oznacza, że decyzję rządu w tej sprawie poznany najwcześniej za tydzień.

"Wiem, że nie jest to dobra informacja, bo chcielibyśmy wszyscy wiedzieć z wyprzedzeniem, ale patrząc na to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii i na świecie to tutaj trzeba bardzo uważnie obserwować" - dodał.

Wkrótce pełen zapis rozmowy.