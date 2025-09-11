Kto zostanie wicepremierem z ramienia Polski 2050? Między innymi o to zapytamy Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, wiceprzewodniczącą partii Szymona Hołowni, która będzie gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM. Zapraszamy!

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / Marcin Suchmiel / RMF FM

Katarzynę Pełczyńska-Nałęcz zapytamy również o to, co kryje się pod Strategią Rozwoju Polski do 2035 r. Jaka będzie przyszłość polityczna Szymona Hołowni? Czy zrezygnuje ze stanowiska marszałka Sejmu? Jak wygląda kontrola wydatków ze środków KPO? Jak ocenia efekty spotkania w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego? To kolejne pytania, jakie zadamy minister funduszy i polityki regionalnej.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

