W nowym, wiosennym rozkładzie jazdy Kolei Śląskich pojawią się dodatkowe i wydłużone połączenia. Są też złe informacje – remonty w regionie nadal będą wpływać na kursowanie pociągów.

8 marca wejdzie w życie korekta rozkładu jazdy / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Koleje Śląskie wprowadzają od 8 marca wiosenną korektę rozkładu jazdy, obejmującą nowe i wydłużone połączenia.

Przewoźnik rozszerza integrację z systemem Metroroweru GZM.

W tekście znajdziesz także szczegóły dotyczące honorowania biletów i zmian w kursowaniu pociągów.

Nowy rozkład od 8 marca

Wiosenna korekta rozkładu jazdy na kolei wejdzie w życie 8 marca. Jej kształt wiąże się z prowadzonymi i planowanymi pracami zarządcy kolejowej infrastruktury, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. O wiążących się z nimi utrudnieniach i innych zmianach poinformował w środę rzecznik samorządowego przewoźnika Koleje Śląskie, Bartłomiej Wnuk.

Jak przekazał Wnuk, do Częstochowy zostaną wydłużone trasy trzech par pociągów na linii S1. Jedna z nich dotąd w dni wolne kursowała z Gliwic do Dąbrowy Górniczej, druga w dni robocze rano obsługiwała relację Gliwice - Zawiercie, a trzecia dotąd również docierała w dni robocze do Zawiercia popołudniami (ta ostatnia zmiana wejdzie w życie 29 kwietnia).

Dodatkowe połączenia na innych trasach

Na linii S31 Katowice - Oświęcim jedna dodatkowa para pociągów w dni robocze zapewni dojazd do Katowic i powrót po godz. 9.

Na linii S6 Katowice - Wisła Głębce dodatkowa para zredukuje długie przerwy między kolejnymi pociągami po południu. Z tego samego powodu dodatkowa para pociągów pojawi się przed południem na linii S62 Katowice - Cieszyn.

Dodatkowa para pociągów będzie też jeździła także po godz. 22. na linii S78 Pszczyna - Rybnik.

Połączenie z Zakopanem tylko w długie weekendy

Po okresie zimowym, kiedy w każdy weekend można było pociągiem Ornak dotrzeć z Częstochowy do Zakopanego, najdłuższe połączenie w siatce regionalnego przewoźnika zostanie zawieszone do wakacji - z wyjątkami. W dwa długie weekendy - majówkę (1-3 maja) i Boże Ciało (4-7 czerwca) Ornak będzie jeździł drogą okrężną przez Sosnowiec Maczki i Mysłowice.

Ograniczona przepustowość stacji Katowice nadal będzie powodowała skrócenie większości kursów na linii S8 od strony Tarnowskich Gór do Chorzowa Batorego. Dalszy dojazd do i z Katowic będzie możliwy nadal linią S1 od strony Gliwic z przesiadką w Batorym.

Przewoźnicy honorują bilety

W związku z przebudową katowickiego węzła kolejowego bilety KŚ są honorowane we wszystkich pojazdach Zarządu Transportu Metropolitalnego na trasach na terenie Katowic i łączących Katowice z Sosnowcem, Mysłowicami, Tychami oraz Gliwicami. Podobnie na tych samych trasach wzajemnie honorują bilety przewoźnicy kolejowi: KŚ, Intercity i Polregio.

Godzina rowerowa w cenie

Ponadto od 9 marca ruszy integracja Kolei Śląskich z systemem Metroroweru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Odbędzie się to poprzez taryfę Max Bilet kolejowego przewoźnika (umożliwia ona podróże na obszarze GZM pociągami KŚ i Polregio oraz komunikacją miejską Transport GZM, organizowaną przez Zarząd Transportu Metropolitalnego).



Podróżni posiadający tego rodzaju bilety miesięczne, po wprowadzeniu w aplikacji mobilnej Metroroweru serii i numeru biletu będą mogli codziennie korzystać z metropolitalnych rowerów przez 60 minut bezpłatnie. Dotąd 60 bezpłatnych minut dziennie mieli do wykorzystania posiadacze biletów średniookresowych sieci komunikacji miejskiej Transport GZM.



Jak podały w środę KŚ, w 2024 r. pasażerowie kupili 31,5 tys. Max Biletów, rok później o 10 tys więcej. System Metroroweru to ponad 7 tys. charakterystycznych żółtych jednośladów dostępnych na stacjach wypożyczeni w 40 spośród 41 gmin GZM (wyjątkiem są Ożarowice).

W środę KŚ podały też, że z jej specjalnej oferty na ferie zimowe 13 lutego do 1 marca z biletami Kolei Śląskich za symboliczną złotówkę podróżowało blisko 77 tys. młodych pasażerów. Ponadto z okazji Dnia Kobiet 7 marca Koleje Śląskie przygotowały bezpłatny przejazd specjalnym pociągiem pod hasłem: "Kolej na Kobiety" w relacji Katowice - Bielsko-Biała - Katowic.

Gdzie sprawdzić nowy rozkład?

Dokładne godziny odjazdów oraz terminy kursowania pociągów dostępne są w liniowym rozkładzie publikowanym na stronie internetowej Kolei Śląskich oraz w internetowych wyszukiwarkach połączeń i na plakatach PKP PLK, dostępnych m.in. na dworcach kolejowych i peronach.



Koleje Śląskie należą do samorządu woj. śląskiego, ich tabor liczy obecnie ok. 70 pociągów; do końca 2027 r. będzie ich ok. 90. Spółka przewozi co roku ok. 22 mln pasażerów; możliwości przewozowe ogranicza trwająca przebudowa katowickiego węzła kolejowego.