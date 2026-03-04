Biuro podróży Rainbow przywiozło do Polski ponad połowę swoich klientów, łącznie 730 osób, którzy przebywali na Bliskim Wschodzie. Biuro pracuje teraz nad powrotem pozostałych turystów z Dubaju.

Na poznańskim lotnisku wylądował samolot z Dubaju z polskimi turystami wracającymi z Wietnamu, 3 marca 2026 r. / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Rainbow poinformował, że ponad połowa jego klientów z Bliskiego Wschodu już wróciła do Polski.

Obecnie nie ma już turystów Rainbow w Jordanii i Omanie.

Rainbow w dzisiejszym komunikacie przekazał, że we wtorek do Polski wrócili podróżni z Dubaju (279 osób) oraz z Jordanii (189 osób).

W środę rano wystartowały dwa samoloty z klientami Rainbow z Salalah w Omanie. "Aktualnie w Jordanii i w Omanie nie ma już naszych turystów. Łącznie od wczoraj zapewniliśmy powrót do kraju 730 osobom, czyli ponad połowie klientów, którzy przebywali w regionie" - przekazało biuro podróży.

"We współpracy z liniami lotniczymi nasze działania aktualnie koncentrują się na możliwości organizacji powrotu turystów, którzy przebywają jeszcze w Dubaju. Podejmujemy wszystkie działania, aby możliwie jak najszybciej i bezpiecznie zapewnić im powrót do domu. Wszystkie te osoby mają zapewnione zakwaterowanie w hotelach, a ich ubezpieczenia, o ile planowy czas trwania ich wyjazdu dobiegł końca, również zostały odpowiednio wydłużone" - podkreślił w komunikacie Rainbow.

Biuro podróży zaznacza, że wszystkie osoby przebywające w Dubaju pozostają pod opieką rezydentów. "Są one informowane o decyzjach dot. ich wyjazdów, w oparciu o wszystkie dostępne i potwierdzone przez nas dane" - dodano.

We wtorek biuro podróży informowało, że najbliższe wyjazdy do Omanu, Jordanii i Dubaju zostały odwołane.

Z kolei biuro podróży Itaka zawiesiło do 27 marca połączenia do Abu Dhabi, Dubaju, Shardży i Dohy (wcześniej zostały zawieszone loty do Omanu).

Loty w regionie Bliskiego Wschodu odwołały m.in.: Polskie Linie Lotnicze LOT, brytyjska linia lotnicza Virgin Atlantic, Air Arabia, Norwegian Air Shuttle (z i do Dubaju), Air France (do i z Tel Awiwu i Bejrutu), holenderska KLM (na linii Amsterdam - Tel Awiw), Wizz Air (połączenia z Izraelem, Dubajem, Abu Zabi i Ammanem; do 7 marca), Lufthansa (połączenia z Tel Awiwem, Bejrutem, Omanem; do 7 marca), Qatar Airways, Turkish Airlines (połączenia z Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem, ZEA, Omanem), Bulgaria Air i Air India do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu.