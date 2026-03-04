Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę posiedzeniu obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt proc. – poinformował Narodowy Bank Polski. Główna stopa procentowa, stopa referencyjna, spadła z 4 proc. do 3,75 proc.

RPP zdecydowała o obniżce stóp procentowych / Shutterstock

Bądź na bieżąco! Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .

Rada Polityki Pieniężnej zakończyła dwudniowe posiedzenie, na którym zapadła decyzja o wysokości stóp procentowych.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy decyzja obniżce stóp procentowych nie była zbyt pochopna z uwagi na drożejącą ropę?

Po wcześniejszej serii obniżek stóp, w styczniu i w lutym RPP utrzymała stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na poprzednim poziomie. Dzisiaj obniżyła stopę referencyjną o 0,25 pkt proc. do 3,75 proc.

NBP podał także, że pozostałe stopy procentowe również zostały obniżone o 0,25 pkt proc. Stopa lombardowa została obniżona do 4,25 proc. w skali rocznej, stopa depozytowa do 3,25 proc., stopa redyskontowa weksli - do 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli - do 3,85 proc.

Obniżka stóp wejdzie w życie od czwartku, 5 marca.

/ Michał Czernek / PAP

Decyzja o cięciu była oczekiwana przez rynek, ale w międzyczasie wybuchł konflikt na Bliskim Wschodzie.

Członkowie RPP musieli zaufać projekcjom Narodowego Banku Polskiego na inflację w kolejnych miesiącach. Wcześniej szef NBP Adam Glapiński sugerował, że prognozy są bardzo optymistyczne. Tymczasem kredytobiorcy mogą być zadowoleni: raty ich hipotek będą mniejsze średnio o kolejne kilkadziesiąt złotych - relacjonuje Igor Skrzypek, dziennikarz RMF FM.

Wiele wskazuje na to, że ta marcowa obniżka to jest dopiero początek. Notowania kontraktów terminowych wskazują, że w przeciągu najbliższych dziewięciu miesięcy stawka WIBOR 3M może spaść do poziomu 3,48 proc. - tłumaczy w RMF FM analityk portalu Rankomat.pl Jarosław Sadowski.

To oznaczałoby, że w tym roku czeka nas jeszcze przynajmniej jedna obniżka stóp procentowych.

/ Michał Czernek / PAP