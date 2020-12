„Polityka jest grą zespołową. Nie widzę powodów, dla których miałbym się podawać do dymisji tym bardziej, że w sprawie na przykład ostatniego szczytu UE prezentuje konsekwentne zdanie, ani o milimetr go nie zmieniłem” – stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Janusz Kowalski. Poseł w ten sposób skomentował doniesienia o tym, że szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacek Sasin podjął decyzję o dymisji Kowalskiego ze stanowiska wiceszefa MAP.

Janusz Kowalski, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych / Mateusz Marek / PAP

Dopytywany o to, dlaczego chce pozostać w rządzie, stwierdził: Jest tak, że Solidarna Polska w kwestii ostatniego szczytu różni się fundamentalnie z premierem (...). To jest rząd koalicyjny tworzony przez trzy prawicowe partie. Gdybyśmy się nie różnili w innych sprawach, to bylibyśmy w jednej partii. W tej sprawie się różnimy.

Jest umowa koalicyjna. Solidarna Polska, Porozumienie i Prawo i Sprawiedliwość tworzą rząd. Działamy wspólnie dla dobra Polski - mówił poseł w trakcie rozmowy.



"W spółkach Skarbu Państwa wypalałem żelazem nieprawidłowości z czasów PO-PSL"

Byłem - i jestem z tego dumny - wiceprezesem PGNiG S.A. W 2016 roku stworzyłem zespół prawników, który wygrał 6 miliardów złotych dla Polski - mówił o swojej karierze w spółkach Skarbu Państwa w Porannej rozmowie w RMF FM Janusz Kowalski.

Poseł Solidarnej Polski stwierdził, że chciałby być rozliczany za to, co zrobił w spółkach państwowych. A zrobiłem bardzo dużo. Między innymi wypalałem żelazem te nieprawidłowości, patologie z czasów PO-PSL. Przez osiem lat walczyłem o to, żeby Polska była uniezależniona od rosyjskiego gazu - tłumaczył wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych.