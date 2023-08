Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że embargo na import ukraińskich produktów spożywczych powinien być rozszerzony. W Porannej rozmowie w RMF FM szef ludowców wskazał, że oprócz zbóż na liście objętej zakazem powinny się znaleźć owoce miękkie czy miód. Jego zdaniem, niekontrolowany napływ zboża "narazi na szwank i niebezpieczeństwo konsumentów, a na upadek i bankructwo polskich rolników".

Władysław Kosiniak-Kamysz / Jakub Rutka / RMF FM

15 września kończy się unijne embargo na import zboża z Ukrainy, a jak przypomniał prowadzący rozmowę Piotr Salak, rząd zapowiada, że pomimo decyzji Brukseli utrzyma zakaz przywozu ziarna do Polski. Czy Polska dobrze robi podtrzymując embargo? - dopytywał szefa PSL prowadzący Poranną rozmowę w RMF FM.

To embargo powinno być rozszerzone. (Powinno obejmować - przyp. red.) nie tylko cztery produkty, bo dzisiaj to jest pszenica, kukurydza, słonecznik i rzepak. Uważamy, że powinny być owoce miękkie, powinien być miód, powinny być inne produkty rolno-spożywcze - oznajmił Kosiniak-Kamysz. Nawet bez zgody Unii? - zapytał prowadzący Poranną rozmowę w RMF FM.

Jeżeli komisarz Wojciechowski (odpowiadający w KE za politykę rolną - przyp. red.), premier, prezydent i ministrowie nie będą w stanie tego przeforsować w Unii Europejskiej, to pokazują po raz kolejny swoją gigantyczną słabość - oświadczył prezes PSL.

Czy przy braku przedłużenia embarga przez KE, Polska powinna zamknąć granicę - zapytał Piotr Salak.

Jeżeli doprowadzimy znów do niekontrolowanego napływu zboża, a ktoś jeszcze je nazwie w sposób przestępczy "zbożem technicznym", (...) i znów narazi na szwank i niebezpieczeństwo konsumentów, a na upadek i bankructwo polskich rolników, to przeciwdziała bezpieczeństwu żywnościowemu, a my za to bezpieczeństwo żywnościowe jako PSL chcemy odpowiadać i wiemy, jak to zrobić - zapewnił Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: Powołamy "komisję prawa i sprawiedliwości"

Sejm głosami PiS przyjął wczoraj skład komisji ds. rosyjskich wpływów w Polsce. Jak opozycja potraktuje jej działalność?

Nikt, kto będzie wzywany, nie powinien stawać przed ta komisją. Doradzałbym tak wszystkim, którzy będą przez tę komisję wzywani - mówił Kosiniak-Kamysz.

Komisja jest niekonstytucyjna, nie szuka prawdy, tylko jest takim batem na opozycję. (Ma - przyp. red.) dzielić Polaków, a nie dążyć do jakiejkolwiek sprawiedliwości - przypomniał argumentację opozycji.

Jak zaznaczył prezes PSL, każda osoba wezwana przed komisję będzie musiała samodzielnie decydować, czy pojawić się na przesłuchaniu.

Uważany, że jest to teatr polityczny na użytek wyborów i czasu takiego szczucia. Znów będą szczuć, kłócić się, a ludzie chcą konkretnych rozwiązań swoich problemów. To jest też abdykacja władzy, bo jeżeli były jakiekolwiek wpływy rosyjskie, to dlaczego tego nie sprawdziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dlaczego tego nie sprawdziły służby? Gdzie są akty oskarżenia? Osiem lat rządzą i na miesiąc przed wyborami robią coś takiego - mówił lider ludowców.

Kosiniak-Kamysz stwierdził, że po wygranych wyborach powołana zostanie "komisja prawa i sprawiedliwości".

(Będzie to - przyp. red.) komisja do zbadania afer PiS-u, sprawdzenia tych wszystkich afer z Ostrołęką (przerwana budowa elektrowni - przyp. red.), z CPK (Centralny Port Komunikacyjny - przyp. red.), z wyborami kopertowymi, z tym wszystkim, co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa, z tym skokiem na kasę, z koparkami, którymi podjeżdżają, bo chochelka, łyżka już nie wystarczyły - wyliczał szef PSL.