"Ogromnie niepokoi mnie polityka amerykańska. Nie ma co ukrywać, że jest czymś innym niż była. Fakt, że prezydent USA rozmawia dwie godziny z rosyjskim dyktatorem i potem wydaje oświadczenie o współpracy gospodarczej - to są wszystko rzeczy niepokojące i nie możemy tego nie widzieć" - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, była ambasador Polski w Rosji. Zapowiedziała też, że przejdzie szkolenie wojskowe.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Przejdę szkolenie wojskowe Mikołaj Poruszek / RMF FM

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o finansowaniu zbrojenia Polski

Marek Tejchman zapytał swojego gościa na początku rozmowy o głosowanie nad uchwałą ws. bezpieczeństwa RP.

Mamy do czynienia z prawdą ekranu i prawdą życia. Chodzi realnie o to, że wszyscy w Polsce - poza marginesem absolutnych "odklejeńców" - wiedzą, że to Rosja jest wrogiem. Wszyscy rozumieją, że musimy inwestować w zbrojenia, pozyskać te środki na rynkach. Pozyskiwanie pieniędzy na rynkach - jeśli występuje o to cała UE - to jest dla Polski dużo tańsze, niż gdy występuje o to sama Polska. Mały rynek płaci za pożyczki więcej niż większy rynek, więc to się Polsce i polskim podatnikom po prostu opłaca - powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Przejdę szkolenie wojskowe

Jeśli mówi się, że będzie 150 miliardów na pożyczki, to skądś musi się to wziąć i ja rozumiem to jako wspólne pozyskiwanie środków na rynkach, co jest korzystne. Dalej - na pewnych warunkach poszczególne kraje inwestują to we własne inwestycje zbrojeniowe - dodała.

Konfederacja mówi, że nie powinniśmy mieć żadnego finansowania związanego z Unią Europejską i w ogóle nie powinniśmy zaciągać żadnych kredytów, ale jednak powinniśmy się zbroić. Nie wiadomo tylko, skąd te pieniądze wziąć. To jest tak oderwane od wszelkich realiów ekonomicznych... Pieniądze nie rosną na drzewach - stwierdziła minister funduszy i polityki regionalnej, odnosząc się do krytyki finansowania projektu Tarczy Wschód przez polityków PiS i Konfederacji.

Marek Tejchman zapytał swojego gościa, czy Europę czeka koniec dobrobytu.

Nie mam tak mrocznego oglądu, że inwestycje w zbrojenia muszą oznaczać odejście od inwestycji w spójność, wspólną edukację, dobrą ochronę zdrowia. Przeciwnie, uważam, że w tych obszarach jest także istotny element bezpieczeństwa - stwierdziła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Czy ministrowie powinni przejść szkolenie wojskowe?

Nie ma rozkazu, jest mocna rekomendacja. Myślę, że słuszna. Jeśli namawiamy Polaków, żeby poważnie traktowali sytuację naszego bezpieczeństwa, no to trudno, żebyśmy my w rządzie traktowali ją niepoważnie. Ja przejdę takie szkolenie. Myślę, że one będą zróżnicowane - zadeklarowała minister.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wspomniała również o niepokoju dotyczącym polityki amerykańskiej i stosunku Donalda Trumpa do prezydenta Rosji.

Fakt, że prezydent USA rozmawia dwie godziny z rosyjskim dyktatorem i potem wydaje oświadczenie o współpracy gospodarczej - to są wszystko rzeczy niepokojące i nie możemy tego nie widzieć - stwierdziła.

Kwestia obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

To jest pomysł zawarty w umowie koalicyjnej. Wszyscy się do tego zobowiązaliśmy. Jest to konsekwencja tzw. polskiego nieładu, który nieproporcjonalnie obciążył daninami mikroprzedsiębiorców. Efekt był taki - i cały czas to trwa - że ich działalność idzie kiepsko - powiedziała minister.

To zmiana, która jest proponowana, jest realizacją naszych wspólnych zobowiązań. Nie wiem, dlaczego Polska 2050 o tym pamięta, a niektórzy zapominają, co wyborcom wspólnie obiecaliśmy. Ta składka, ta reforma, wyszła jako projekt rządowy - dodała.

W czwartek Sejm nie głosował nad rządowym projektem dotyczącym obniżki składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Za ustawą nie była cała koalicja rządząca. Tym przepisom stanowcze „nie” mówi Lewica, która uważa, że obniżka to zbyt duże obciążenie dla budżetu państwa.

W rozmowie został też poruszony temat m.in. podatku katastralnego oraz podatku cyfrowego.

Minister poinformowała również, że dziś Szymon Hołownia kandyujący na urząd prezydenta złożył 400 tys. podpisów. Chciałabym, żeby był wyżej w sondażach, ale walczy. Walczy o sprawę, o określone wartości - powiedziała Katarzyna Pelczyńska-Nałęcz.

Dodała, że jeśli do drugiej tury wejdzie Sławomir Mentzen, to "będzie bardzo źle".

Jeśli nie chcesz, aby nie umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.