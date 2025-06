"Szykujemy się do wejścia do rządu jako cała Konfederacja, ale po wyborach, które zwiększą mandat Konfederacji" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Wipler. Jak podkreślił, przedterminowe wybory byłyby dobre dla Polski i dla Konfederacji.

Wipler: Przedterminowe wybory dobre dla Polski i Konfederacji

Tomasz Terlikowski pytał Przemysława Wiplera, czy szykuje się już do wejścia do rządu. Szykujemy się do wejścia do rządu jako cała Konfederacja, ale po wyborach, które zwiększą mandat Konfederacji - powiedział gość RMF FM. Gdybyśmy utrzymali obecne poparcie, będziemy mieć duży, silny klub i nie da się stworzyć rządu bez Konfederacji - dodał.

Jeżeli byłaby możliwość doprowadzenia do przedterminowych wyborów, byłoby to dobre dla Polski i dla Konfederacji - podkreślił Wipler.

W tej kadencji jako Konfederacja nie będziemy wchodzić w żadne brudne układy - zaznaczył. Jak dodał, nie ma obecnie żadnych szans na proponowany przez PiS rząd techniczny.

Kiedy nowy rząd, a może nowe wybory? Jestem przekonany, że poczucie frustracji wśród mniejszych formacji współtworzących obecny rząd jest gigantyczne. Niektórzy z koalicji rządzącej mówią, że Donald Tusk ma czas na wykonanie konkretnych, dobrych ruchów do czasu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski, że ten czas mu się skończy z momentem zaprzysiężenia. Jeżeli będzie tak, jak jest, to to jest absolutnie nie do utrzymania - powiedział Wipler.

Wipler: W PSL-u wiedzą, że mało mogą

Gość RMF FM był pytany o sytuację PSL na scenie politycznej. W Polskim Stronnictwie Ludowym jest głębokie przeświadczenie, że zbyt mało mogą w tym rządzie, biorą rachunki za całość, a niewiele mogą. I to dojmujące przeświadczenie, zresztą zgodne z prawdą, i z takim moim osobistym odczuciem, jest czymś, co budzi niepokój - mówił Wipler.

Są ludzie, którzy mówią: Mamy partię, która istnieje od końca dziewiętnastego wieku, najstarszą partię w Polsce i nie chcemy, żeby na naszej zmianie sztandar wyprowadzono. Nie chcemy skończyć jak lewica, która po kadencji kierowania klubu przez Leszka Millera nie weszła do kolejnego parlamentu - dodał.

Tomasz Terlikowski sugerował, że w ewentualnej koalicji z PiS-em PSL też może zniknąć. Ale myślę, że nikt w Sejmie nie będzie chciał robić koalicji z PiS-em. I jeżeli jest miejsce do jakiegokolwiek rządu mniejszościowego, to nikt nie będzie chciał do tego rządu brać polityków Prawa i Sprawiedliwości - podkreślił Wipler.

Wipler: PiS musi się nauczyć szacunku do innych partii

Polityk Konfederacji był pytany także o zaproszenie od PiS-u na rozmowy w sprawie rządu technicznego, na które nikt nie przyszedł.

Prawo i Sprawiedliwość musi się nauczyć szacunku dla innych formacji i partii politycznych. 45 proc. wyborców Karola Nawrockiego w drugiej turze to nie są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, to są wyborcy innych formacji. To są między innymi nasi wyborcy - mówił Wipler.

Próba robienia takich gierek pod tytułem: wrzucimy jakiś lipny pomysł rządu technicznego i będziemy kulać tę kulkę... tak się nie robi polityki. Gdyby chcieli ustalić z nami stanowisko, to się dzwoni, umawia spotkanie, dyskutuje, a pierwszym punktem wyjścia do rozmowy i osobami, które mają pierwszy mandat do dyskusji o czymś takim są ci, których brakuje, tych piętnastu, których brakuje do jakiejkolwiek zmiany, piętnaście osób z obecnej koalicji rządzącej musiałby zmienić kierunek, w którym płynie - podkreślał.

Wipler: Konfederacja się ustabilizowała

Wipler odpowiedział na jedno z pytań słuchaczy RMF FM które brzmiało: Rząd czeka rekonstrukcja, czy w Konfederacji są też jakieś plany reorganizacji struktur?

Konfederację współtworzą dwie formacje Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena i Ruch Narodowy, którego liderem jest Krzysztof Bosak. My mamy swoją Radę Krajową. 14 czerwca Ruch Narodowy ma swój kongres - mówił polityk.

Konfederacja ustabilizowała się, chociaż część opinii publicznej tego nie zauważyła. 8 marca, gdy mieliśmy kongres, na kolejnych 5 lat wybraliśmy nasze władze - dodał.

