Kiedy odbędzie się rozmowa Jana Urbana z Robertem Lewandowskim? Czy napastnik Barcelony będzie kapitanem piłkarskiej kadry Polski? Jaki pomysł na grę Biało-Czerwonych ma nowy selekcjoner? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Jana Urbana, selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Zapraszamy!

Do wrześniowych meczów piłkarskiej reprezentacji Polski coraz mniej czasu. Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią (4 września) i Finlandią (7 września). Debiut dla 63-letniego Jana Urbana będzie niezwykle ważny w kontekście walki o wyjazd na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku w 2026 r. Jaki pomysł na grę ma nowy selekcjoner reprezentacji? Kiedy dojdzie do spotkania z Robertem Lewandowskim? Ilu zawodników z polskiej ekstraklasy zostanie powołanych na wrześniowe zgrupowanie kadry?

Jan Urban, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski / Adam Burakowski / East News

