„Nie możemy tych wszystkich ludzi przyjąć do Polski. Polska powinna przede wszystkim rozpocząć działania dyplomatyczne. Porozumieć się z Unią Europejską, bo to jest problem nie tylko polski, ale i całej UE” – tak sytuację na granicy Polski z Białorusią, gdzie koczuje obecnie około 800 migrantów, w Porannej rozmowie w RMF FM skomentowała Małgorzata Kidawa-Błońska. Wicemarszałek Sejmu przyznała, że „sprawa jest bardzo poważna”. „Nie można wpuszczać każdej osoby, która chce wejść do naszego kraju, ale nie spełnia warunków, nie jest sprawdzona. To wszyscy wiemy” – wyjaśniała posłanka.

