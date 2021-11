"Relacje dyplomatyczne z Białorusią zostały przez Łukaszenkę obniżone do poziomu najniższego w historii. Cały czas ta łączność dyplomatyczna jest utrzymywana, natomiast efekty tych działań dyplomatycznych są nikłe, bo taki cel polityczny sobie Łukaszenka wyznaczył, żeby tę sytuację eskalować" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. "Podejmujemy bardzo intensywne działania dyplomatyczne w stosunku do państw z regionu Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej - państw, które są źródłem tych dużych grup migrantów. Myślę, że gdyby nie te działania dyplomatyczne, dzisiaj mielibyśmy do czynienia z kryzysem na kilkukrotnie większą skalę" - dodał.

Metody dyplomatyczne w starciu z reżimem, który jest zdecydowany na to, żeby używać ludzi, którzy są (...) zachęcani do nielegalnej migracji po to, żeby doprowadzać do sytuacji skrajnych, które mają doprowadzić do tragedii - to jest zasadniczy cel Aleksandra Łukaszenki - to niestety z kimś takim zwykłe metody dyplomatyczne po prostu zawodzą. Konieczne jest podjęcie działań, które realizujemy konsekwentnie na naszych granicach - obrona granic za pomocą naszych służb, straży granicznej, sił policyjnych, wojskowych i budowania fizycznej bariery - mówił w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.