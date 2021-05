"Uwierzę, że koncerty wróciły, jak wyjdę na scenę i skończę pierwszy" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wokalista zespołu Kult Kazik Staszewski. Podkreślił, że wakacje zapowiadają się dla niego bardzo pracowite. "Spis koncertowy jest bardzo obfity. Praktycznie nie mam takiego dłuższego terminu niż 4 dni wolnego" - powiedział. "Muszę powiedzieć jednak, że to już szósty spis, który dostałem od menedżera od jesieni ubiegłego roku. One wszystkie w stu procentach się rozpadały. Tutaj też wielki optymizm, koncerty od 4 czerwca, ale praktyka mówi co innego. Już widzę, że pojawiają się SMS-y od Piotrka, że ten jest odwołany, ten jest przesunięty na sierpień. Więc jest sytuacja, że nikt nic nie wie" - dodał.

