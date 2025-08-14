"Nie będzie żadnych konsekwencji wobec wiceministrów ani w ministerstwie. To, co dyskredytuje ministrów, to korupcja, wpływ polityczny czy czerpanie własnych korzyści. Nic takiego nie miało miejsca" - komentowała w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.

Wideo youtube

W rozmowie z Piotrem Salakiem w Porannej rozmowie w RMF FM minister tłumaczyła, że wywiązała się ze swoich obowiązków.

Mamy 1,5 mln umów z funduszy europejskich. Moją rolą jest dopilnowanie, żeby żadna złotówka nie została zmarnowana. Jeśli ktoś kręci lub szwindluje, natychmiast spada na niego egzekucja i odzyskanie tych pieniędzy. Druga moja rola jest taka, że z żelazną konsekwencją pilnuję, żeby uczciwi przedsiębiorcy i beneficjenci nie stali się przedmiotem politykierskiego hejtu i dopadania ich tylko dlatego, że podpisali umowy. To są te rzeczy, którymi się zajmuję wraz z całym ministerstwem. W żadnej sprawie nie zadziałaliśmy na własną korzyść - mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Stanęła w obronie "uczciwych przedsiębiorców", którzy w ostatnich dniach byli hejtowani zarówno przez internautów, jak i polityków prawicy.

Odbywały się na nich próby linczów internetowych z ust polityków, którzy dotąd mówili, że są bardzo proprzedsiębiorczy i (namawiali) by nie traktować przedsiębiorców jak oszustów. Teraz jadą po nich bezwstydnie. Ja wprowadziłam taką kontrolę, która jest przed każdą szybką wypłatą pieniędzy. Nie ma mowy, żeby przedsiębiorcy czekali na każdą kontrolę. Będzie to proprzedsiębiorczo, bo trzeba szanować uczciwych ludzi, a nie hejtować ich. Ludzie zasugerowali, że chcą kontroli, to będą kontrole.





Nie milkną echa wydatków z Krajowego Planu Odbudowy na branżę hotelarsko-gastronomiczną. KPO miał na celu wsparcie gospodarki po pandemii Covid-19. Część środków miała trafić bezpośrednio do przedsiębiorców, a część z dotacji wzbudziła kontrowersje.

Kto ponosi odpowiedzialność za aferę związaną z wydatkami z KPO na branżę hotelarsko-gastronomiczną?

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, Polska 2050 / Mikołaj Poruszek / RMF24

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.