Nieprawda, że książki Tokarczuk są trudne. "Prawiek i inne czasy" to książka, którą ja bym polecił temu, który by chciał zacząć spotkanie z Olgą Tokarczuk. Absolutnie nie od "Ksiąg Jakubowych", bo to skomplikowana powieść, wymagająca od czytelnika - rekomendował Klejnocki. Jego zdaniem na literackiego Nobla zasługuje też Adam Zagajewski i Andrzej Stasiuk. Klejnocki przyznaje jednak, że szanse na to są niewielkie.



Robert Mazurek, RMF FM: Za co Olga Tokarczuk dostała Nobla?

Jarosław Klejnocki: Można by powiedzieć banalnie, że za wybitną twórczość. Ale ja bym powiedział, że za twórczość, która się "wymyka" prostym opisom. Jakby pan tak od mnie zechciał wymusić...

Dlaczego Tokarczuk wybitną pisarką była.

Właśnie, gdyby pan zechciał ze wymusić jakąś krótką, dwuzdaniową definicję dlaczego, to właśnie nie dałoby się.

Akademia Szwedzka napisała, że "narracyjną wyobraźnię połączoną z encyklopedyczną pasją, co sprawia, że przekraczanie granic jest formą życie". Mój Boże, tego to już nie zrozumiałem.

I nie jest pan jedynym, ja tego też nie zrozumiałem. To już jest nas dwóch co najmniej. Ja myślę, że to jest taki rodzaj troszkę oficjalnego bełkotu, bo coś musieli napisać.

Po prostu fajne książki pisze i nie można tak napisać?

No właśnie. Prestiż akademii wymaga górnolotności, takich właśnie mądrych sformułowań, które są trochę puste.

Ale jednocześnie poszedł hyr po mieście, że te książki Tokarczuk to trudne są.

Nieprawda. Są trudne i są takie, które... Na przykład jedna jest lekturą.

Tak, ale wie pan, jakie pan ma zdanie na temat lektur. Ja znam to pańskie zdanie.

Akurat ta lektura jest bardzo fajna, bo myślę o "Prawieku i innych czasach". To jest w ogóle książką, którą bym polecił temu, który by chciał zacząć spotkanie z Tokarczuk.

Czyli jak zaczynamy, proszę państwa, spotkania z Olgą Tokarczuk, to nie od najgrubszych książek, tylko od najcieńszych.

Broń Boże. Absolutnie nie od "Ksiąg Jakubowych", dlatego że to jest książka trudna, nawet nie dlatego, że ona waży 9 kilo i ma 900 stron, tylko rzeczywiście jest to skomplikowana opowieść i wymagająca od czytelnika. Natomiast nie chcę też powiedzieć, że "Prawiek" to jest jakaś prosta historyjka, ale "Prawiek" się czyta naprawdę fajnie. Jakbym ja miał dawać Nobla - na szczęście to nigdy nie nastąpi - to bym uzasadnił, że Tokarczuk się po prostu bardzo dobrze czyta. To pisarka, która umie zadbać o czytelnika.

Lewicowa pisarka i krytyczka Kinga Dunin powiedziała mi, że na przykład Rynkiewicz jest świetnym pisarzem, ale jest konserwatystą i w związku z tym nie ma szans na Nobla, bo tam innego rodzaju światopogląd jest w cenie. No i tu pytanie: czy Nobla dostaje się też za słuszne poglądy?

Tego nie wiem do końca i nie to, żebym się wymigiwał od tego pytania. Myślę, że w ogóle jakaś taka tradycja intelektualna w Szwecji jest raczej socjaldemokratyczna i tu nie ma co ukrywać. Ale z drugiej strony Peter Handke dostał...

Ale on nie jest jakimś przesadnym konserwatystą. On jest co najwyżej skandalistą.

Ale to już jakby pokazuje, że nie trzeba być uładzonym socjaldemokratą czy lewakiem, żeby dostać Nobla.

Ale Houellebecq nie dostaje jakoś. Dlaczego?

No nie wiem, to tak jakby...

Uważany za najwybitniejszego pisarza współczesnego, nawet mający zwolenników i czytelników w Polsce.