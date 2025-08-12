"Rozmawiałem telefonicznie z Robertem Lewandowskim i padło pytanie, czy chce wrócić. Odpowiedział, że tak. Zrobiliśmy więc krok do przodu" - powiedział Jan Urban w Porannej rozmowie w RMF FM. Pytany, czy Lewandowski będzie kapitanem reprezentacji, podkreślił, że rozmowy na ten temat trwają. "Nie chciałbym tylko rozmawiać z Robertem, ale również z zainteresowanymi - Piotrkiem Zielińskim czy z zawodnikami, którzy są w radzie drużyny. Decyzję podejmę ja, jednak chciałbym wysłuchać zawodników i dowiedzieć się, co oni o tym myślą".

Wideo youtube

Jan Urban w Porannej rozmowie w RMF FM mówił, że rozmowy są zaawansowane. Selekcjoner rozmawia nie tylko z potencjalnymi kapitanami polskiej reprezentacji, ale również z piłkarzami. Chciałbym sprawdzić, czy ta sytuacja sprawdzi się z moimi oczekiwaniami - podkreślił.

Przyznał, że sytuacja z odejściem "Lewego", która się wydarzyła, stanowi poważny problem. Jeśli doszło do takiej sytuacji, że nasz najlepszy zawodnik i nasza gwiazda rezygnuje z gry w reprezentacji, to do rozwiązania jest dosyć duży problem - mówił Urban.

Jak stwierdził, podejrzewa, że piłkarze rozmawiali już z Lewandowskim na temat jego odejścia z reprezentacji. Sam nie wyklucza, że na pierwszym zgrupowaniu dojdzie do rozmowy w szerszym gronie i oczyszczenia atmosfery.

O tym, kto będzie kapitanem pierwszym, drugim i trzecim, chciałbym poinformować [drużynę] przed pierwszym zgrupowaniem - zaznaczył Jan Urban. Choć - jeśli jego decyzja nie spodoba się Lewandowskiemu - "Robert będzie niezadowolony i zły", zażartował selekcjoner.

Wydaje mi się, że tutaj nie chodzi tak bardzo o tę opaskę [kapitana]. Robert i tak - moim zdaniem - wie, że ten koniec kariery jest coraz bliżej i wcześniej czy później ktoś będzie musiał go zastąpić. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży - dodał.

Pytany, o co może chodzić, jeśli nie o opaskę, doprecyzował, że być może o formę, w jaki sposób piłkarz pożegnał się z reprezentacją.

Czy drużyna widzi Lewandowskiego w roli kapitana? Na to pytanie Urban odpowiedział: Nie wiem, bo nie ze wszystkimi rozmawiałem i nie będę rozmawiał, bo są zawodnicy, którzy są krótko w reprezentacji i decyzje, w których wcale nie muszą uczestniczyć. (...) Ja chcę zdecydować o tym, kto będzie kapitanem - stwierdził.

W jakiej formie jest Robert Lewandowski?

Piotr Salak zapytał Jana Urbana, w jakiej obecnie formie jest Robert Lewandowski. Selekcjoner podkreślił, że piłkarz "jest kontuzjowany i wszystko jest na styku, jak to się mówi w środowisku sportowym". To kontuzja mięśniowa, wszystko zależy od tego, jak ta regeneracja będzie przebiegała. Wydaje mi się, że są szanse na to, żeby Robert zagrał, natomiast jeśli to będzie niebezpieczne dla jego zdrowia, to podejrzewam, że nie zagra z nami i z Barceloną - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM.

Dodał, że jeśli kontuzja będzie "na tyle poważna", piłkarz nie będzie musiał pojawiać się na zgrupowaniu - wtedy Jan Urban pojedzie go odwiedzić i porozmawiają osobiście.

"Sen spędza mi z oczu jedna sytuacja"

Selekcjoner nie krył, że przed wrześniowymi meczami sen spędza mu z powiek jedna sytuacja. Zawodnicy, którzy mają problemy z grą w klubie, nie mają klubów czy zmieniają kluby - chciałbym chociaż mieć taki komfort, żebym mógł wybrać między zawodnikami, którzy grają. Robert Lewandowski nie gra, Kacper Urbański nie gra, nie wiadomo, czy Piotrek Zieliński będzie grał, Nicola Zalewski podobnie. Jest wielu zawodników, którzy mają swoje problem pod tym względem.

Jan Urban nie wykluczył, że powoła do reprezentacji młodych, dobrze zapowiadających się zawodników.

Czy bramkarz Łukasz Skorupski nadal będzie numerem jeden w reprezentacji? Na dzień dzisiejszy jest on w uprzywilejowanej sytuacji, natomiast decyzję, kto będzie pierwszym bramkarzem, nie ja będę podejmował. Sceduję to na trenera Dawidziuka i Młynarczyka. Wydaje mi się, że znają swój fach i nie wiem, co musiałoby się stać, żebym tutaj ingerował - tłumaczył Urban.

***

Do wrześniowych meczów piłkarskiej reprezentacji Polski coraz mniej czasu. Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią (4 września) i Finlandią (7 września). Debiut dla 63-letniego Jana Urbana będzie niezwykle ważny w kontekście walki o wyjazd na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku w 2026 r. Jaki pomysł na grę ma nowy selekcjoner reprezentacji? Kiedy dojdzie do spotkania z Robertem Lewandowskim? Ilu zawodników z polskiej ekstraklasy zostanie powołanych na wrześniowe zgrupowanie kadry?

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.