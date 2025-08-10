Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Ryszard Petru, poseł Polski 2050. Zapytamy go m.in. o to, czy zaangażuje się w utworzenie nowej partii. Jaka przyszłość czeka ugrupowanie Polski 2050? Co zrobić z rosnącym zadłużeniem kraju? Czy uda się stworzyć zrównoważony budżet na przyszły rok? Jak ocenia powstanie konta OKI, na którym nowe oszczędności obywateli do 100 tys. zł byłyby pozostawione bez podatku od zysków kapitałowych?

Z Ryszardem Petru porozmawiamy również o "aferze z KPO". Na stronie internetowej Krajowego Planu Odbudowy pojawiła się mapa, ukazująca przedsiębiorstwa, które otrzymały dotacje z funduszu. Pieniądze miały być przeznaczone na innowacje, tymczasem sfinansowano z nich m.in. firmowe jachty, saunę czy ekspresy kawowe.

Ryszard Petru / Jakub Rutka / RMF FM

