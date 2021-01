"Nie wiem, co się wszyscy do tych biednych siłowni przyczepili. Rozumiem biznes, ale jeżeli ktoś uprawia sport, to równie dobrze może uprawiać na świeżym powietrzu, kupić sobie hantle za parę groszy w domu i poćwiczyć" - mówił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM prof. Andrzej Horban. "To jest tylko problem pieniędzy, które tracą siłownie. Ale jest jakiś program pomocy dla tych ludzi - olbrzymi, bo wszyscy się na to w gruncie rzeczy składamy" - ocenił główny doradca premiera ds. walki z Covid-19.

Jeszcze nie - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Andrzej Horban - główny doradca premiera ds. Covid-19, zapytany o to, czy już czas na luzowanie obostrzeń. Nie mamy jeszcze takich obostrzeń, jak w krajach ościennych. Puściliśmy łaskawie dzieci z klas 1-3 (do szkół - przyp. red.). Wszyscy się na to zgodzili i czekamy, co dalej z tego wyniknie - zastrzegł.

Jeszcze się nie spieszmy, bo cały nasz wysiłek przez rok czyniony, potężny, demolujący właściwie życie społeczne, może wziąć w łeb - ostrzegł ekspert, nawiązując do kolejnych przypadków otwierania przez przedsiębiorców obiektów objętych restrykcjami. Mamy już szczepionkę, ale w ilościach jeszcze niewystarczających przynajmniej dla tej grupy najbardziej wrażliwej - tłumaczył.

Nie dokręcamy śruby, nie ma u nas godziny policyjnej - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Andrzej Horban - główny doradca premiera ds. Covid-19.

Jest lepiej, zdecydowanie jest lepiej, ale nie tak dobrze. Spada nam liczba nowo zdiagnozowanych zakażeń, co jest efektem przedłużenia zaleceń czy obostrzeń, które obowiązywały do grudnia. Liczba zgonów też już maleje, ponieważ nie dochodzi do nowych zakażeń. Ci, co umierają, to są osoby starsze, schorowane - opisywał ekspert.



Według prof. Horbana, luzowanie obostrzeń powinniśmy zacząć od oświaty. Przede wszystkim wydaje się, że najpierw należy otworzyć szkoły, dlatego że dzieci, nawet jeżeli chorują, to chorują w sposób łagodny - stwierdził. Nauczyciel też jest w miarę zdrowy. To nie jest osoba 80-letnia - powiedział. Przyznał jednocześnie, że wybór branż, które zostaną odmrożone w pierwszej kolejności, "to jest zawsze balansowanie na granicy".

