W poniedziałek rozpoczynają się szczepienia przeciw Covid-19 seniorów powyżej 70. roku życia. Ci, którzy nie zdążyli się zarejestrować, muszą uzbroić się w cierpliwość. "Nie mamy już wolnych terminów" – przyznał na konferencji prasowej Michał Dworczyk z kancelarii premiera.

Uruchomiony został kolejny kanał rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób z grupy 70 plus. Wystarczy wysłać wiadomość o treści SZCZEPIMY SIĘ pod numer 664 908 556. / Wojtek Jargiło / PAP/EPA

Wszystkie terminy na zaszczepienie się w I kwartale 2021 roku zostały już zajęte.

"Nie mamy wolnych terminów" - stwierdził otwarcie szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. "Mamy ponad 3 mln zajętych terminów - zarejestrowanych lub w trakcie szczepienia" - dodał. Zapewnił, że nie wynika to z problemów systemu, ale z braku szczepionek.

Szef KPRM dodał, że wielkości dostaw szczepionki zdecydowanie nie pokrywają się z zapotrzebowaniem w Polsce.

Podkreślił, że - zgodnie z umową wynegocjowaną przez Komisję Europejską z dostawcami szczepionek - naszemu krajowi przysługuje do końca pierwszego kwartału liczba dawek pozwalająca na zaszczepienie 3,1 mln Polaków.

"I dziś mamy już zajętych terminów, zarejestrowanych lub w trakcie szczepienia, dla ponad 3 mln osób" - powiedział, dodając, że oznacza to, iż "w tej chwili nie mamy już wolnych szczepionek, wolnych terminów".

Dworczyk: każdy senior, który przekaże swoje dane otrzyma propozycję terminu szczepienia

Michał Dworczyk zaapelował do seniorów, którzy chcą się jeszcze zapisać na szczepienia, by zostali w poniedziałek w domach i nie szli do przychodni.

"Apelujemy do seniorów, tych, którzy chcą się zarejestrować, aby zgłaszali chęć zaszczepienia się telefonicznie przez SMS lub przez internet" - powiedział.

Podkreślił, że wciąż działa też infolinia 989, na którą może zadzwonić każdy senior i mimo że nie ma dzisiaj terminów do zarejestrowania się w konkretnych miejscach na szczepienie, to dzwoniący może zostawić swoje dane kontaktowe. "I jak się tylko w Polsce pojawią szczepionki, otrzyma informację zwrotną i zostanie umówiony na konkretny termin" - zapewnił Dworczyk.

Dodał, że chęć zaszczepienia się można zgłaszać również wysyłając sms na numer 664 908 556 lub zarejestrować się za pośrednictwem gov.pl/szczepimysie.

"Gwarantujemy, że do każdego seniora, który w ten sposób przekaże swoje dane, jak tylko pojawią się szczepionki w Polsce, a w konsekwencji nowe terminy, pracownicy infolinii zadzwonią i zaproponują konkretny termin szczepienia" - powiedział Dworczyk.

W poniedziałek ruszają szczepienia seniorów

Szczepienia w Polsce ruszyły 27 grudnia ubiegłego roku. Do niedzieli 24 stycznia 2021 wykonano 701 164 szczepienia przeciw Covid-19.

Obecnie trwają szczepienia grupy 0, czyli m.in. personelu medycznego.

W poniedziałek ruszają szczepienia przeciw Covid-19 dla seniorów.

W piątek rozpoczęły się zapisy na szczepienie dla osób 70 plus, od tygodnia zapisują się seniorzy powyżej 80 lat.

Ponadto, od 15 stycznia uruchomiony został formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia.

Problemy z dostawami szczepionek przeciw Covid-19

Polska realizuje Narodowy Program Szczepień przeciwko Covid-19 w ramach struktur Unii Europejskiej. W imieniu państw członkowskich zakupy szczepionek od firm farmaceutycznych dokonuje Komisja Europejska, rozdzielając je między państwa członkowskie proporcjonalnie do ich liczby ludności.

W połowie stycznia amerykański koncern Pfizer poinformował o przejściowym zmniejszeniu dostaw szczepionki konsorcjum Biontech/Pfizer, wynikającym z konieczności dostosowania linii technologicznych do zwiększonej produkcji preparatu. Ma ono pozwolić na znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie w drugim kwartale.