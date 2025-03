"Przygotowujemy specustawę. Pierwszy raz w historii Polski fabryki broni będą budowane według specjalnych przepisów" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jan Grabiec. "Nie budujemy scenariusza na przegrane wybory" - podkreślił szef kancelarii premiera.

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, co ze szczytu Unii Europejskiej w Brukseli przywiezie Donald Tusk. Powoli zbieramy owoce rocznej pracy premiera nad tym, żeby Europa zmieniła podejście do Ukrainy i przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa - mówił Jan Grabiec. Ten szczyt jest głównie o kwestiach bezpieczeństwa, o dozbrojeniu Europy - dodał szef kancelarii premiera.

Kiedy Polska i Europa się dozbroi?

Najważniejsze jest to, żeby zacząć się dozbrajać. Jesteśmy w trakcie procesu transformacji. Prezydent Trump mówi wyraźnie: Musicie się obronić sami - powiedział gość RMF FM. Te działania przyniosą efekty już za kilkanaście miesięcy - dodał.

My w Polsce przygotowujemy specustawę. Pierwszy raz w historii Polski fabryki broni będą budowane według specjalnych przepisów. Lada tydzień opuści ona rząd, mam nadzieję szybko przejdzie przez Sejm. To skróci okres przygotowania takich inwestycji - powiedział Grabiec. Zapewnił, że będzie większość do przyjęcia tej ustawy.

Słuchacze RMF FM zadają pytania

Co będzie z koalicją 15 października, jeśli wybory prezydenckie wygra Karol Nawrocki lub Sławomir Mentzen? Na takie pytanie od słuchacza RMF FM odpowiadał Jan Grabiec.

Wygramy te wybory prezydenckie, więc nie będzie tego problemu. Nie budujemy scenariuszy na przegrane wybory - powiedział szef kancelarii premiera.

Jeśli wybory wygrałby prezydent, którego głównym zadaniem będzie szkodzenie rządowi, ta skuteczność działania będzie mniejsza - przyznał.

Czy weźmie pan udział w powszechnym szkoleniu wojskowym? - pytał inny ze słuchaczy.

Oczywiście, bardzo chętnie. Uważam, że kwestia obsługi broni, umiejętność strzelania powinna być powszechna - mówił Grabiec.

Jan Grabiec o sprawie Barbary Skrzypek

Szef kancelarii premiera pytany był też o sprawę śmierci Barbary Skrzypek. Decyzje są zgodne z przepisami prawa i praktyką prokuratury od bardzo wielu lat - mówił o decyzjach prokuratury Grabiec.

Barbara Skrzypek trzy dni przed śmiercią była przesłuchiwana w prokuraturze przez Ewę Wrzosek, która wcześniej wyrażała się negatywnie na temat rządów PiS.

Wszyscy prokuratorzy pewnie mają jakieś poglądy polityczne - mówił gość RMF FM. Gdyby poglądy polityczne jakiegokolwiek prokuratora miały wpływ na procedury przez niego stosowane, to oczywiście to jest przeszkoda - dodał.

Tomasz Terlikowski pytał, dlaczego Barbara Skrzypek podczas przesłuchania nie miała swojego pełnomocnika? Taka jest praktyka prokuratury. Wtedy, kiedy świadek nie jest potencjalnym oskarżonym, czy jego zeznanie nie wiąże się z tym, że ktoś z jego bliskich może być oskarżonym, nie stosuje się pełnomocników - stwierdził Grabiec. Pan dyskutuje z przepisami i praktyką prokuratury - mówił.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

