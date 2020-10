"Wraz z marszałkiem Zgorzelskim byłem gościem niedzielnego programu. Wczoraj rano okazało się, że marszałek ma koronawirusa, więc odcinam się na najbliższe dni, żeby potencjalnie nie zarażać" - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Czy dostał oficjalne pismo, że ma się udać na kwarantannę? "Oficjalnego pisma z sanepidu nie dostałem. (...) Ale ogólne zasady są takie, że każdy, kto zetkął sie z kimś, kto jest chory, powinien udać się na kwarantannę" - odpowiada polityk dodając, że dotąd nie zaobserwował u siebie objawów choroby.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fogiel: Zdarzyło mi się w dzieciństwie lanie dostać. I jakoś straszliwie mnie to nie zniszczyło

Kiedy nastąpi powołanie nowego rządu? Dzisiaj o 14:00, mam nadzieję, że nie dotrą do nas żadne nowe informacje, które sprawiłyby, że to się przełoży.(...) Oczywiście zaprzysiężenie w takim zakresie, w jakim jest to realne - informuje gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Wicerzecznik PiS był pytany również o Przemysława Czarnka, który zostanie powołany na ministra edukacji i nauki.

Chodziło o to, żeby na czele resortu stanął ktoś, kto jest osobą decyzyjną i będzie przeprowadzał reformy. (...) To nie jest wyciąganie królika z kapelusza - mówi Fogiel.

Czy gość Porannej rozmowy w RMF FM zgadza się z Czarnkiem, który uważa, że kary cielesne dzieci są dopuszczalne? Nie sądzę, żeby podnoszenie na dzieci ręki było w porządku. Chociaż z drugiej strony w dzieciństwie zdarzyło mi się (...) lanie dostać. I jakoś straszliwie mnie to nie zniszczyło. Choć oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że czasy się zmieniły - odpowiada Fogiel.

Wideo youtube

Wkrótce cała treść rozmowy