"W głosowaniu nad RPO wstrzymam się, ale tu nie mamy dyscypliny partyjnej" - zapowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Artur Dziambor. Dziś posłowie po raz czwarty spróbują wybrać nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. O tę funkcję ubiegają się: zgłoszony przez PiS poseł Bartłomiej Wróblewski, kandydat KO i PSL - prof. Sławomir Patyra oraz zgłoszony przez Lewicę Piotr Ikonowicz. "Z całym szacunkiem dla pana Wróblewskiego, dla jego pracy i fachowości, uważam, że absolutnie niedopuszczalne jest to, żeby RPO został czynny polityk" - stwierdził gość Roberta Mazurka.

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dziambor o testach narkotykowych w Sejmie: Niech mnie badają

Robert Mazurek pytał też swojego gościa o dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. Rzecznika Praw Obywatelskich. Według posła Konfederacji Adam Bodnar powinien pełnić swoją funkcję do czasu wyboru nowego RPO. Jeżeli TK zdecyduje inaczej, to nie będzie można mówić o nim inaczej jak trybunał pisowski - skomentował Dziambor. Po godz. 9 poznaliśmy wyrok TK - zgodnie z nim przepis pozwalający działać RPO po zakończeniu kadencji do czasu objęcia stanowiska przez jego następcę jest niekonstytucyjny .

Objęcia, w które pan próbował wepchnąć nas i Solidarną Polskę, to wyłącznie fakt medialny - zapewniał Dziambor. Mamy owszem wspólne punkty, czasem się zdarzy, że wspólnie głosujemy. Ale w przypadku podatków różnimy się skrajnie - podkreślał gość Roberta Mazurka. Wspólna lista, wspólny program - nie wyobrażam sobie na razie, żeby było coś takiego - stwierdził. Co do ewentualnych koalicji w przyszłym Sejmie, to nie jestem w stanie niczego wykluczyć, bo na tym polega polityka. Natomiast w tym Sejmie matematyka sejmowa nie pozwala na to, żeby myśleć o jakichkolwiek ruchach politycznych - zapewnił Dziambor.



Według niego nie będzie wcześniejszych wyborów. Panowie się teraz tam kłócą, oglądamy ten spektakl - to wszystko nie ma znaczenia, największe znaczenie ma to, że PiS od 6 lat rządzi i siedzi w spółkach Skarbu Państwa, w momencie gdyby PiS przestał rządzić, wszyscy ludzie, których wsadzili do tych spółek, straciliby pracę - tak Dziambor uzasadnił swoją opinię.

Nie mam żadnego problemu ze środkami pobudzającymi, moim jedynym środkiem pobudzającym są batoniki, pizze, cole, niech mnie badają - tak Dziambor ustosunkował się do propozycji Pawła Kukiza, by w Sejmie robić testy narkotykowe. Wolałbym jednak, żeby Paweł Kukiz zauważał, że niektórzy są w Sejmie dlatego, że im na czymś zależy - stwierdził poseł Konfederacji. I dodał: "posłowie mają czasem emocje, dlatego że im na czymś zależy".

Robert Mazurek pytał swojego gościa także o wczorajszy incydent z Grzegorzem Braunem. Marszałek Sejmu wykluczyła posła Konfederacji z obrad po tym, jak odmówił on założenia maseczki. Jeżeli chodzi o maseczki na terenie Sejmu, nie mamy z tym większego problemu, chociaż na każdym kroku zaznaczamy, że jest to coś, o czym powinniśmy zapomnieć. Grzegorz Braun decyduje sam, jak wolny mandat posła wykonuje - skomentował Dziambor.





Wkrótce całość rozmowy.