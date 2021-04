Dziś mamy poznać wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pełnienia obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie 5-letniej kadencji. Wszystko wskazuje na to, że sędziowie uznają to za niedopuszczalne, a to będzie znaczyło opuszczenie urzędu przez sprawującego go Adama Bodnara.

Trybunał Konstytucyjny ma wydać wyrok w sprawie przepisu ustawy o RPO, zgodnie z którym Rzecznik Praw Obywatelskich pełni obowiązki po upływie kadencji do czasu objęcia stanowiska przez jego następcę. Przepis ten zaskarżyli posłowie PiS. 5-letnia kadencja Adama Bodnara upłynęła 9 września 2020 roku.

Jakie będą skutki takiego orzeczenia?

Razem z Rzecznikiem Praw Obywatelskich zniknie możliwość kontrolowania władzy - mówi w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Tomaszem Skorym prof. Andrzej Zoll, zarówno były RPO, jak i prezes Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem, jeśli Trybunał podejmie taką decyzję, "to będzie podkreślenie tego, że to nie jest obrońca konstytucji, tylko ktoś, kto stwarza stan niezgodny z konstytucją".

Chodzi o to, że ustawa zasadnicza gwarantuje ochronę praw obywatelskich i możliwość zwracania się w ich sprawie do RPO. "Kiedy jednak Rzecznik znika, nie ma takiej ochrony. Nie ma się do kogo zwrócić" - mówi prof. Zoll.

Rzecznik Praw Obywatelskich ma wprawdzie zastępcę, ten jednak może działać w jego imieniu tylko, kiedy RPO istnieje. Zdaniem profesora, Trybunał zrealizuje dziś plan rządzących: "Żeby nie było kogoś, kto ma możliwość kontrolowania wszystkich organów władzy".

Bodnar w Senacie: Zakończy się historia niezależności tego urzędu

"Wszystko wskazuje na to, że jest to ostatnie moje wystąpienie w roli Rzecznika Praw Obywatelskich przed Wysokim Senatem" - mówił w środę Adam Bodnar do senatorów.

"Jesteście, panie i panowie senatorowie, ostatnią instancją, która ma polityczną legitymację do obrony konstytucyjnej roli RPO. Od tego, na wybór jakiej osoby na to stanowisko wyrazicie zgodę, zależy, czy kontynuowana będzie piękna historia urzędu, której bohaterami w minionym ponad 30-leciu byli wybitni Rzecznicy: Ewa Łętowska, Tadeusz Zieliński, Adam Zieliński, Andrzej Zoll, Janusz Kochanowski i Irena Lipowicz. To są osoby, które zbudowały autorytet tego urzędu i zdobyły zaufanie obywateli" - mówił RPO.

Jak dodał, wkrótce "być może w pewnym sensie zakończy się historia niezależności tego urzędu i dołączy on do obozu władzy, pozbawiając obywateli elementarnej ochrony".

Senatorowie PiS wyszli z sali podczas wystąpienia Bodnara.

"Wyszliśmy z sali obrad, bo chcieliśmy pokazać nasz stosunek nie tylko do kadencji pana Bodnara, bardzo upolitycznionej, ale przede wszystkim do tego, jak zachowywał się on w Senacie - jakby był Trybunałem Konstytucyjnym, gdy oceniał nasze działania jako niekonstytucyjne, bardzo przekraczając w ten sposób swoje kompetencje i uprawnienia" - mówił wicemarszałek Marek Pęk (PiS).

Kto po Bodnarze?

Parlament już trzykrotnie próbował wybrać następcę Adama Bodnara. Dwukrotnie jedyną kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była wspólną kandydatką KO, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni; nie uzyskała jednak poparcia Sejmu. Za trzecim razem Sejm wybrał na RPO kandydata PiS, wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, jednak Senat nie wyraził na tę kandydaturę zgody.

Obecnie trwa kolejna procedura wyłaniania następcy Bodnara. Kandydatem PiS jest poseł Bartłomiej Wróblewski; kandydatem KO i PSL - dr hab. nauk prawnych Sławomir Patyra, kandydatem Lewicy - prawnik i działacz społeczny Piotr Ikonowicz.

W poniedziałek w nocy sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę posła Wróblewskiego. Patyra i Ikonowicz nie uzyskali poparcia większości posłów.





