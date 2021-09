"To jest pandemia niezaszczepionych" – powiedział dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych w Porannej rozmowie w RMF FM. Jak dodał, musimy być ostrożni i uważni.

Tego nam brakuje. To widać na ulicach, w środach transportu, miejscach zamkniętych z dużym skupiskiem osób. Widać po statystykach dotyczących szczepień, że przestaliśmy się bać, a w zasadzie przestaliśmy być ostrożni. Przestaliśmy się szczepić - podkreślił.

Gość Roberta Mazurka podkreślił, że szczepionki chronią przed ciężkim przebiegiem, ale nie chronią - przynajmniej do końca - przed zakażeniem.

Mówimy o zakażeniach. Dużo mniej osób trafia do szpitala, dużo mniej choruje. Te statystyki się na szczęście rozjechały, bo kiedyś przy tej samej liczbie mieliśmy 1,2-1,5 tys. zgonów w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj jest kilkanaście. Dotyczą osób starszych, ale też młodszych. To jest pandemia niezaszczepionych. Koronawirus ustawił wysoko poprzeczkę odporności populacyjnej na poziomie dziewięćdziesięciu kilku procent - powiedział.

Dr Sutkowski zachęcił też osoby niezaszczepione do przyjęcia zastrzyku.

Jest późno, ale nie tak późno, żeby było za późno. Oczywiście, że (trzeba) się szczepić, bo część ludzi uda się uratować przed zakażeniem i ewentualnie potencjalnie ciężkim przebiegiem, który może dotyczyć starszych, ale także dzieci, bo narasta ta liczba coraz młodszych osób, które chorują. Obserwujemy to w szpitalach. Na Zachodzie jest to bardzo duża liczba - dodał.

Musimy likwidować tę bombę, która nazywa się długiem zdrowotnym, bo Polacy przestali się leczyć i przestali często być leczeni - powiedział dr Michał Sutkowski. Myślę, że być może część lekarzy za bardzo przyzwyczaiła się do udzielania teleporad - dodał.

Wchodzi od 1 października takie twarde odgraniczenie, (mówiące o tym - przyp. red.) kiedy pacjenta możemy przyjmować przez teleporadę, a kiedy nie. Jest ono twarde, ale. Ja bym powiedział tak - (teleporada - przyp. red.) dla wielu pacjentów (to) jest to dobra rzecz, nie tylko w pandemii. Dobra i wygodna. Dla lekarzy pewnie też. Mamy być może trochę więcej czasu dla pacjenta, który tego wymaga. Ale na litość boską - musimy likwidować tę bombę, która nazywa się długiem zdrowotnym, bo Polacy przestali się leczyć i przestali często być leczeni - zaznaczył.

Chciałem zaapelować do środowiska medycznego (...) ale także do pacjentów - leczmy się, bo rzeczywistość może być taka, że za kilka miesięcy - za 2-5, jakieś mikrolockdowny mogą być. I to będzie nam przeszkadzało. Szczepienia też są warunkiem tego, żeby przyjęcia do szpitala były łatwiejsze, żeby nie były zamykane oddziały. Przy tych niedoborach, przy tym wszystkim co państwo słyszycie o kadrach, o zamykanych oddziałach - jest to rzecz kluczowa - podkreślił.

Jak dodał, dług zdrowotny, to zjawisko pewnych zaniedbań zdrowotnych, które narosły w czasie ostatnich miesięcy, kiedy pacjenci nie korzystali z opieki zdrowotnej.

Obserwujemy, że pacjenci są w letargu i nie wrócili do specjalistów - powiedział.

